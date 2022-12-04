Tarım Kredi 5 milyar liralık yatırım hedefliyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ayçiçek yağı ve zeytinyağı ile et ve süt ürünleri sektörlerinde Türkiye’nin en önemli oyuncularından olmayı hedeflediklerini belirterek, bu yılki toplam yatırım tutarlarının 2,5 milyar liraya ulaştığını, gelecek yıl da ilave 5 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

Aydın, süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik Aynes Gıda’nın satın alma işlemlerinin tamamlandığını, bu yatırımla sektörde ciddi bir pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Aynes Gıda’nın Tarım Kredi tarafından satın alınmasının tesisin bulunduğu yöredeki süt üreticilerini de sevindirdiğini kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Biz zamanında sütün parasını ödüyoruz, üretim maliyetiyle fiyatı birbirine uyumlu kılıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan husus ihtiyacımız olan sütü tedarik etmek ve aynı zamanda üreticilerimizin olabilecek en yüksek seviyede gelir elde edebilmelerini sağlamaktır. Şu anda tesis kapasite kullanımı günlük 400 tona düşmüş durumdadır. Biz bu rakamı en kısa zamanda günlük 1000 ton seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Özetle süt üretenlerin sütünü uygun fiyatla almış olacağız ve ödemelerini zamanında yapacağız.”