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Tarım Kredi marketlerinde 900 üründeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan ayı başında başlatılan ve 900 ürünü kapsayan fiyat sabitleme kampanyası 1 ay süreyle uzatıldı.

Haber Merkezi
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, Ramazan ayı başında 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimizde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlattığımız 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasına vatandaşlarımızın göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak 'sabit fiyat' kampanyamızın 1 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." 