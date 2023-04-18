Tarım Kredi marketlerinde 900 üründeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan ayı başında başlatılan ve 900 ürünü kapsayan fiyat sabitleme kampanyası 1 ay süreyle uzatıldı.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, Ramazan ayı başında 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yapılan açıklama şöyle:
"Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimizde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlattığımız 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasına vatandaşlarımızın göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak 'sabit fiyat' kampanyamızın 1 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."