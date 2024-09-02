Tarım Kredi, yağ fiyatını yerli üretimle dengeledi

Nagihan KALSIN

Son yıllarda yükselen bitkisel yağ talebi, yerli üretim kapasitesinin artırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu doğrultuda Tarım Kredi, hem ayçiçeği yağı hem de diğer bitkisel yağ çeşitlerinin üretimini desteklemek amacıyla mevcut üretim tesislerinde Türkiye’nin yağ ihtiyacını yerli üretimle karşılama oranını artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Basın mensuplarına ayçiçeği bitkisinin tarladan sofralara uzanan hikâyesini anlatmak üzere Tarım Kredi Yağ Sanayinin Genel Merkezi Afyonkarahisar Tesisini tanıtan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, tesisin şu an için 67 bin 750 ton yağlık çekirdek depolama kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

“Stokta 6 aylık yağımız var”

Aydın, Günlük 700 ton yağlık ayçiçeği kıran tesisimiz planlı bakım onarım faaliyetleri haricindeki 300 günlük üretim takviminde 210 bin ton çekirdek kırmaktadır. Rafine kısmı ise; 3 bin 500 ton işlenmiş yağ ve 800 ton ambalajlı ürün depolama kapasitesine sahip. Günlük 300 ton yağ rafine eden fabrika yıllık 90 bin ton yağı rafine edebilmektedir.

Dolum kapasitemiz ise günlük 300 ton kapasitesiyle Tarım Kredi yağ sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi. Stoklarımızda şu anda en az 6 aylık yağımız var ancak üreticimizi desteklediğimizden dolayı ayçiçeği almaya devam edeceğiz. Yani bir üretici bizim kapımıza geldiğinde geri göndermiyoruz ürürünü alıyoruz. Zaten gübresini, tohumunu, mazotunu veriyoruz. O malı alınca borcunu da ödemiş oluyor vatandaş. Bu yıl da gelecek yıl da bir ithalat yoluyla değil de içerideki üretimle ihtiyaçlarımızı bitireceğiz” açıklamasında bulundu.

“5 milyon dolarlık fason üretimi bitirdik”

Belirtilen ayçiçeği üretim noktalarında bulunan üreticilerin ürününü değerlendirmek ve Türkiye’de oluşabilecek spekülatif yağ fiyatlarının artışına engel olmak üzere satın aldıkları yağlık çekirdeklerini o bölgelerde fason anlaşmalarla ham yağ fabrikalarında kırdırdıklarını ve rafine fabrikalarına taşıyarak sofralık hale getirdiklerini ifade eden Aydın, “Bunu yaparken de yıllık yaklaşık 5 milyon dolarlık ek bir maliyete katlanmak zorunda kalıyorduk.

Şimdi bünyesinde hem ham yağ hem de rafine fabrikası olan yüksek kapasiteli bu fabrikayla üretimi kontrol altına alarak, fason üretimi bitiriyor maliyetlerimizi disiplin altına alıyor ve kendi kendimize yetecek üretim kapasitesine en verimli şekilde ulaşmış oluyoruz.

Tüketiciye yansıdığını da zaten raflarda görüyoruz” dedi. Aydın, fiyatların yukarı yönlü hareketini kesinlikle kontrol ettiklerinin altını çizerek, “Yani hiçbir oyuncu bizim fiyat politikasına stratejimizi göz ardı ederek bir fiyatlama yapamıyor. Yani mutlaka ‘Tarım Kredi buna ne fiyat koymuş? Bunlar bunu kaça satıyor?’ diyor ve bu yönüyle bana göre bir fiyat regülasyonu sağladığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ. Genel Müdürü Niyazi Aslantaş ise üretim yaparken birçok atığın da çıktığını söyledi Aslantaş, şöyle konuştu: “Şu anda yağ farikasında, yağ fabrikasının bir yan, ham yağ tesisinin yan ürünü küspe diğer rafine ürünü yan ürünleri ise kozmetik sanayinin ham maddesi olarak değerlendiriliyor. Burada en önemli ham madde üretimlerimizden bir tanesi olan yağın dışında çok ciddi bir küspe üretimi de gerçekleşecek. Kendi tesislerimizdeki küspe ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız. Bu yönüyle de Afyon Tesisi oldukça önemli. Ayrıca çevremizdeki yem fabrikalarının da ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”

Hayvancılık tesisi açılacak

Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım ve gıda sanayisinde stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Tarım Kredileri Kooperatifi Merkez Birliği’nin; besi, yem, gübre taş, tedarik ve üretim, süt ve yağ faaliyet alanlarında bünyesinde toplam 19 şirket bulunuyor. Bu kapsamda, hayvancılıkta mevcutta sadece sütçülük ve damızlık yapıldığını belirten Hüseyin Aydın, “Şu anda 8 bin 500 baş canlı hayvan varlığımız var.

Burada damızlık yapıyoruz. Amacımız en nitelikli hayvandan en üst düzeyde ürün elde etmek. Ama burasının mülkiyeti bize ait değil. Buranın mülkiyeti bir sürü şahısta. Tesis hem biraz eskidi hem bize yetmiyor. Kırklareli’nde devletten Milli emlak vasıtasıyla İl Özel İdaresi bize 1.200 dönüm yer tahsisi yaptı. Bugün yarın resmi prosedür tamamlanacak. Orada modern hayvancılık tesisimiz 10 bin başlık modern hayvancılık tesisimiz olacak” açıklamasında bulundu.