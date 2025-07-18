1 milyar TL’yi aşan destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 735 milyon 183 bin TL tutarındaki destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, tarım sigortalarına 1 milyar 594 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımlarına 114 milyon 316 bin 864 TL, sertifikalı tohum üretime 11 milyon 921 bin 680 TL, Hububat-baklagil ve dane mısırA 11 milyon 806 bin 38 TL, yağlı tohumlu bitkilere 2 milyon 812 bin 264 TL, biyolojik ve biyoteknik mücadeleye 326 bin 857 TL destek verileceğini belirtti.

"Üreticimizi destekliyoruz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı.

"Tarımın geleceğini birlikte inşa etmek için üreticimizi destekliyoruz.

1 milyar 735 milyon 183 bin TL tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Hayırlı, bereketli olsun."