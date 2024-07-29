1400 ton kayısı lisanslı depolara teslim edildi

Lisanslı depolarla ilgili son günlerde ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu, bunun kente ve kayısıya zarar verdiğini kaydeden Ramazan Özcan,

"16 gündür burada arkadaşlarımız hasadını bitirmiş ve ürününü kurutan üreticimizin ürününü lisanslı depolara almakla meşgul. Her gün ortalama 30-35 ton civarında ürün kabul ediyoruz. Şu ana kadar da bu depomuzdaki ürün miktarı 536 ton ama kamuoyuna yapılan açıklama sanki bu depolar ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Halen kapalı gibi.... Mutlaka sorunlar, problemler vardır ama bunları konuşarak, istişare ederek hallederiz" dedi.

Depoların amacı üreticiyi korumak

Kentte toplamda 11 ton kapasiteli iki kuru kayısı lisanslı deposunun bulunduğunu hatırlatan Özcan, hasadı yapılan ve işlemlerden geçirilerek depoya konulabilir hale getirilen ürünlerin 16 gün önce piyasaya çıktığını söyledi ve ekledi:

"Depolara bugün itibarıyla 1400 tona yakın ürün almışız. Üreticinin ürettiği kuru kayısıları burada sağlıklı koşullarda devlet desteklerinden faydalanacağı şekilde depolara kabul ediyoruz. Buradan bütün üreticilerimize sesleniyorum; özellikle saklama koşulları zayıf olan, ürünü saklayabilmek için sıkıntı yaşayan, devlet desteklerinden de faydalanmak isteyen bütün üreticilerimiz lütfen ürünlerini kurduğumuz kuru kayısı lisanslı depolara intikal ettirsinler. Bunlar tamamen iklimlendirilmiş, ürünü korumak üzere de planlanmış, şekillendirilmiş depolar. Bu depolar üreticiler için yapıldı. Biz üreticiyi korumak için bu depoları yaptık"