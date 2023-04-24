2023’te kiraz rekoltesi bereketli olacak
Türkiye’nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda hasat coşkusu yaşanıyor. Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa Şehzadeler İlçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde yapıldı. Sezonun ilk kirazı, sembolik olarak düzenlenen açık artırmada kilosu 800 TL'den alıcı buldu.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Bugün itibariyle startını verdiğimiz kiraz sezonunun ülkemize, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bereket getirmesini diliyorum. Hem ülkemizin hem de kuzey yarımkürenin bu yılki ilk kiraz hasadını Manisa Şehzadeler ilçemizden yapıyoruz. Burası erkenci bir bölge olmasıyla bize baharın geldiğini de müjdeliyor. Geçtiğimiz yıla göre çok daha verimli ve bereketli bir kiraz sezonu geçireceğimizi söyleyebilirim. Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirmiştik, bu sezon hava koşullarında bir olumsuzluk yaşamazsak rekorlar kırdığımız 80 bin ton ve 200 milyon dolar seviyelerine tekrar çıkabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Dünya üretiminde birinciyiz
Başkan Uçak, “Kirazda dünya üretiminde birinci sırada yer alıyoruz ve Almanya, Rusya gibi geleneksel pazarlarımız yanında Hong Kong, Singapur, Hindistan gibi ülkelerde de Türk kirazımız çok beğeniliyor. Üreticiler, ihracatçılar, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Enstitülerimiz ve Üniversitelerimiz ile hep birlikte hem yeni pazarlardaki payımızı artırabilir hem de yeni çeşitlerle hasat ve ihracat sezonunu uzatabilirsek kirazın tüm tarım sektöründe lokomotif ihraç ürünümüz olma potansiyeli var.” diye konuştu.
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Hem çiftçilerimizle hem ihracatçılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu sene rekolte bereketli olacak. Emek veren çiftçilerimize, ihracatçılarımıza, tüccarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vatandaşın kiraza doyacağı bir dönem olacak” dedi.
Manisa kirazda önemli bir merkez
Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa'nın kiraz üretimindeki yerinden bahsederek "19 Nisan 2023 tarihinde kuzey yarımkürenin açık alanda ilk kiraz hasadını gerçekleştiriyoruz. Kuzey yarımkürenin ilk kirazını çıkarmakla katma değerli ürün elde etmiş oluyoruz. Emek yoğun bir iş. Üreticilerimizin hakları ödenmez. Manisa kirazda önemli bir merkez. 48 bin 832 tonla üretimde 4’üncü sıradayız. Kiraz üretim alanında ikinci sıradayız. 2022 yılı verilerine göre il olarak 3 milyon 103 binin üzerinde kiraz ağacına sahibiz.
İlerleyen yıllarda Manisa üretimde dahada yukarılara çıkacak. Erkenci kiraz ‘Cristobalina’ cinsini hasat ediyoruz, sofralarla buluşturacağız. Kiraz hem iç piyasada hem ihracatta yer bulan kıymetli bir ürünümüz” dedi.