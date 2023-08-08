ABD'de soya fasulyesi ve mısır fiyatları geriledi

ABD tarım bakanlığının (USDA) yayımladığı haftalık raporda mısır hasadının %57'sinin "iyi veya mükemmel" seviyede olduğu yer aldı. Geçen hafta yayımlanan raporda bu oran %55 seviyesindeydi.Raporda soya fasulyesinin ise %54'ünün "iyi veya mükemmel" seviyede olduğu yer aldı. Geçen hafta yayımlanan raporda bu oran %52 seviyesindeydi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları %0.3 azalarak 12.98 dolar/bushel, yani 476.9 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır %0.2 gerileyerek 4.95 dolar/bushel yani 194.9 dolar/ton seviyesine gerilerken buğday %1 gerileyerek 6.51 dolar/bushel yani 239.2 dolar/ton seviyesine düştü.