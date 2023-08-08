ABD'de soya fasulyesi ve mısır fiyatları geriledi
Soya fasulyesi ve mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de hasat kalitesinin iyileştiğini göteren raporun ve elverişli hava koşullarına dair tahminlerin fiyatları baskılamasıyla geriledi.
ABD tarım bakanlığının (USDA) yayımladığı haftalık raporda mısır hasadının %57'sinin "iyi veya mükemmel" seviyede olduğu yer aldı. Geçen hafta yayımlanan raporda bu oran %55 seviyesindeydi.Raporda soya fasulyesinin ise %54'ünün "iyi veya mükemmel" seviyede olduğu yer aldı. Geçen hafta yayımlanan raporda bu oran %52 seviyesindeydi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları %0.3 azalarak 12.98 dolar/bushel, yani 476.9 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır %0.2 gerileyerek 4.95 dolar/bushel yani 194.9 dolar/ton seviyesine gerilerken buğday %1 gerileyerek 6.51 dolar/bushel yani 239.2 dolar/ton seviyesine düştü.