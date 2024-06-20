'Açıkgöz' fıstık çeşidiyle bir ay erken ürün almak mümkün

Enstitünün saha araştırmacıları, 7 yıl önce Karkamış ilçesi Teketaşı Mahallesi'ndeki Antep fıstığı üreticisi Abdurrahman Açıkgöz'e ait bahçede bir ağacın her yıl erken meyve verdiğini belirledi.

Bu ağaçtan aşılama ve seleksiyon çalışmalarıyla elde ettikleri Antep fıstığı fidanlarını 7 yıl takip eden uzmanlar, bu çeşidin erken yaşta ve her yıl iri meyve verdiğini, diğer çeşitlere göre ise meyvesinin bir ay önce olgunlaştığını tescil etti. Bahçe sahibinin soyadının verildiği 'Açıkgöz" çeşidiyle Antep fıstığı üreticilerinin gelirine katkı sunması amaçlanıyor.

Temmuz ayında hasat çiftçiye avantaj sağlayacak

'Açıkgöz'ün çiftçilere önemli katkıları olacağına inandıklarını ifade eden Enstitü Müdürü Ahmet Şahan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Antep fıstığı ilk çıktığında fiyatı biraz yüksek oluyor. Meyveler olgunlaştıkça, çoğaldıkça fiyat biraz daha düşüyor. Yakın zamanda Açıkgöz'ü çiftçimizin hizmetine sunacağız. Açıkgöz her yıl ve erken yaşta meyve veren bir çeşit olmasının yanında bir ay erken olgunlaşıyor. Böylelikle üretici temmuz ayında Açıkgöz'ü hasat ettiği için taze tüketime sunacak. Bundan dolayı çiftçimize katkısı fazla olacak."