Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi alarmı! 6.5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi

Son 18 aydır dünyanın birçok ülkesinde yoğun şekilde görülen ve bugüne kadar 200 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlafına neden olan kuş gribi vakaları Türkiye'de de görüldü.

Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi vakaları artmaya başladı.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre Türkiye’nin yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 20 Ocak’ta kuş gribi vakalarının görülmeye başlandığı ve karantinaya alınan Başmakçı ilçesindeki yumurta üretim tesislerinde 5 milyonu aşkın tavuğun itlaf edildiği öğrenildi.

Denizli’nin Honaz ilçesindeki yumurta üretim tesisleri de kuş gribi vakaları dolayısıyla karantinaya alındı ve ilçede 1.5 milyon civarı yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtiliyor.

Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son bir buçuk yılda en az 60 ülkede görüldü

Kanatlı sektörünün kâbusu olan beyaz et ve yumurta piyasasında dengeleri bozan kuş gribi vakası,

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü verilerine göre, son bir buçuk yılda en az 60 ülkede görüldü.

Küresel manada söz konusu hastalık veya toplu itlaf nedeniyle 200 milyondan fazla kanatlı hayvan öldü. Sadece ABD’de son bir yılda 58 milyondan fazla kümes hayvanı kuş gribi enfeksiyonu nedeniyle itlaf edildi.

Geçen hafta Arjantin ve Uruguay, H5N1 kuş gribi salgınlarının ardından ulusal sağlık acil durumu ilan ederken, Arjantin kümes hayvanı ihracatını askıya aldığını duyurdu.

Avrupa’da ise geçen yılın sonunda İspanya, Almanya, Hollanda ve Avusturya’da kuş gribi vakalarına rastlandı.

Kamboçya’da ise kuş gribi teşhisi konan 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.