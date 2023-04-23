Akdeniz’i kuraklık vurdu: Zeytinyağı fiyatları rekor kırdı

İklim krizi tüm dünyayı etkilerken, tarım ürünü fiyatlarında da yükselişi beraberinde getiriyor.

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya’da devam eden kuraklık nedeniyle fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Zeytinyağının litresi, 2022 yılı Haziran ayı seviyelerine göre yüzde 60’lık artışla 5,4 Euro’ya yükseldi.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konuşan analistler, bu yaz aylarının da kurak geçmesi durumunda zeytin rekoltesinin düşeceği ve fiyatların daha da yükseleceği uyarısında bulundu.

780 bin tona geriledi

Dünyada zeytinyağı üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan İspanya’da üretim, kuraklık nedeniyle son 12 ayda yaklaşık yüzde 50’lik düşüşle 780 bin tona geriledi.

Hollanda merkezli Rabobank’ta tohum ve yağlı tahıl analisti olan Vito Martinelli, “20 yıldır bu sektördeyim, böyle fiyatlar görmedim” dedi.

Martinelli, 2022’nin İspanya için “felaket” olduğunu, Akdeniz’deki diğer ülkelerle birlikte İtalya’da da rekoltenin düşük kaldığını belirtti.

İtalyan veri analiz firması Centro Studi Divulga, 2022 yılının İtalya’da 1800 yılından bu yana yaşanan en kurak yıl olduğunu açıklamıştı.

Zeytinyağı üretiminin de düşük kalmasından korkuluyor

İspanya meteoroloji ajansı, 2023 yılı Mart ayının, bu yüzyılın en sıcak ikinci mart ayı olduğunu açıklamıştı. Nisan ayında da kuraklık rekoru bekleniyor. Ajans, nisan ayının ilk 17 gününde İspanya’nın yarısından çoğuna tek bir damla yağmur yağmadığını duyurmuştu.

Devam eden kuraklık nedeniyle 2023 yılı zeytinyağı üretiminin de düşük kalmasından korkuluyor.

Emtina veri şirketi Mintec’te yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar analisti olan Kyle Holland, Akdeniz’de zeytin hasadının ekim ile şubat ayları arasında yapıldığını, yakın zamanda yağmur yağmaması durumunda 2023 hasadının da çok düşük olacağını dile getirdi.