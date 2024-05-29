Alarko Tarım, İpeks'in yüzde 49’unu satın alıyor

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle: “Ön Protokol'e konu İpeks Jeotermal Enerji Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("İpeks Jeotermal") planladığı yaklaşık 182 bin metrekare yüzölçümlü sera inşaatı yatırımı sebebiyle duyduğu finansman ihtiyacı göz önüne alındığında; İpeks Jeotermal'in sermayesini 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye arttırmayı planladığı emisyon primli sermaye artırımına iştirak edilmesine, Sermaye artırımı ile ihraç edilecek ve İpeks Jeotermal'in toplam sermayesinin yüzde 49'una tekabül edecek 1 milyon 470 bin TL nominal değerli 1.70 adet payın 297 milyon TL tutarında emisyon primi dahil olmak üzere toplam 298.47 milyon TL bedelle edinilmesine, Ön Protokol'ün feshedilerek Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile mevcut hissedar Lokman Aydemir arasında bu hususta bir iştirak sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesinin imzalanmasına, karar verilmiştir. İpeks Jeotermal'in Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Afyonkarahisar ili Merkez ilçesinde 265 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde jeotermal kaynaklı teknolojik sera yapımı amacıyla 27/03/2043 tarihine kadar geçerli olmak üzere tesis edilmiş irtifak hakkı bulunmaktadır.”