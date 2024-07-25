Anadolu Efes ‘onarıcı tarım’ ile toprağın verimini artıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de son yıllarda tarım sektörüne faali­yet gösteren şirketler, üretime yönelik desteklerini artırarak devam ediyor. Özel­likle çiftçilerin bilinçlenme­si ve verimin artırılması yö­nünde ciddi adımlar atılıyor. Bu yönde çalışma yapan şir­ketlerin başında da Anadolu Efes geliyor.

Ham maddeleri­nin yarısını topraktan alıyor ve 1982’den bu yana ‘Tarımsal Ürün Geliştirme Departma­nı’nı kurmuş bir şirket, “Ta­rımda gelecek, gelecekte ta­rım var!” mottosuyla tarımsal ekonomiye katkı sağlayarak, Ar-Ge, inovasyon ve kapasite geliştirme faaliyetleriyle sür­dürülebilir tarım uygulama­ları için çalışıyor. Bu kapsam­da şirket, bünyesindeki ziraat mühendisleri bugüne dek tes­cilli 17 arpa tohumu ve 7 şer­betçi otu çeşidi geliştirdi.

Pilot illerde toprak analizleri yapacak

Tarıma ve toprağa yöne­lik verdiği değeri uyguladı­ğı projeler ve gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de destekliyor. 2018 yılından bu yana Akıllı Tarım uygulamaları benim­seyen şirket, bu yıl Anadolu Meraları iş birliği ile “Tarla­dan Şişeye Onarımı Mayala­mak” programını başlattı.

Bu program ile onarıcı tarım ile tarımsal ekosistemi iklim kri­zine karşı daha dirençli hale getirmeyi planlıyor. Program ile onarıcı tarım ve bütüncül yönetim anlayışını tedarik zincirine entegre ederek eko­lojik, ekonomik ve sosyal açı­lardan sürdürülebilir bir alt­yapı oluşturmayı hedefliyor.

İş birliği, Anadolu Efes’in üre­ticilerini koruyarak sayıları­nı artırmayı, onarıcı tarıma yönelik kapasite geliştirmeyi ve çiftçilerin üretimlerini da­ha verimli hale getirmeyi he­defliyor. Şirket, üreticilerle ve tedarikçilerle olan iletişimi güçlendirerek sürdürülebilir­lik hedeflerine ulaşmayı plan­lıyor. Bu bağlamda, ilk etap­ta seçilen pilot illerde toprak analizleri ve onarıcı tarım kı­lavuzları çıkarılacak.

Maltlık arpanın en önemli alıcısı konumunda

Yaptıkları projelerle Türkiye’nin tarımsal ve yerel ekonomisine 2024'te 1.3 milyar TL katkı verdiklerini söyleyen Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, "2024 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da geçen yıla oranla %20 artışla toplamda 421 bin dekarlık üretim alanından arpa tedarik ettik. Ülkemizde üretilen maltlık arpanın en önemli alıcısı konumundayız. Güneydoğu Anadolu'da bazı illerde 3 arpa çiftçisinden 2’sinin Anadolu Efes çiftçisi konumundayız. İklim krizi karşısında daha dirençli ve dayanıklı ekosistemler oluşturmak için yeni adımlar atmaktan ve iş birlikleri yapıyoruz” dedi.

Bu yıl çiftçilere destek paketini 3 kat artırdı

Çiftçilerle birlikte çalışmayı misyon edinen şirket, çiftçileri desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için finansal destekte de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 30 milyon TL olan ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ni bu yıl 93 milyon TL’ye çıkararak çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Şirket aynı zamanda kuraklığa daha dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması için Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlar yaparken, üniversiteler ile de iş birlikleri gerçekleştiriyor. Diğer yandan BrewFuture Açık İnovasyon programıyla yenilikçi fikirler üreten start-up’larla iş birliği yapıyor.

Sertifikalı tohum dağıtımı yüzde 22 arttı

Şirket, 2024'te çiftçilere 93 milyon TL’lik 'Çiftçi Teşvik Paketi' sundu ve tarımsal ekonomiye de 1.3 milyar TL katkı sağladı. Türkiye’de maltlık arpa tohumu üreten ilk bira şirketi olan şirket, aynı zamanda Türkiye’de en önemli alıcı konumunda bulunuyor. Yerel ekonomiye ve tarıma değer katmak amacı ile faaliyetlerini sürdüren şirket, ülkemizdeki maltlık arpa üretimini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl sertifikalı tohum dağıtımını %22 artıran şirket, Türkiye’de tarımsal faaliyetleri ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 9 bin çiftçi ve ailesine geçim kaynağı sunuyor. Şirket, bu yıl alım yaptığı il sayısını 12’den 18’e çıkardı.

“Ekosistemi dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz”

Türkiye’de onarıcı tarım ve bütüncül yönetim anlayışının yerleşmesini amaçladıklarını kaydeden Anadolu Meraları CEO’su Yasemin Kireç, “Bize göre krizlerle mücadelemizde başlangıç noktası toprak ve tarım. ‘Topraktan Şişeye Onarımı Mayalamak’ programı ile Anadolu Efes’in halihazırda yaptığı çalışmaları onarıcı tarımla derinleştirmeyi, çiftçileri ve paydaşlarıyla daha da katılımcı bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz” dedi.