Anadolu Efes ‘onarıcı tarım’ ile toprağın verimini artıracak
Tarımsal ekosistemi iklim krizine karşı daha dirençli hale getirmek için Anadolu Meraları ile “Tarladan Şişeye Onarımı Mayalamak” programını başlatan Anadolu Efes, onarıcı tarım için önemli bir adım attı. İş birliği, mevcut üreticileri koruyarak sayılarını artırmayı, onarıcı tarıma yönelik kapasite geliştirmeyi ve çiftçilerin üretimlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de son yıllarda tarım sektörüne faaliyet gösteren şirketler, üretime yönelik desteklerini artırarak devam ediyor. Özellikle çiftçilerin bilinçlenmesi ve verimin artırılması yönünde ciddi adımlar atılıyor. Bu yönde çalışma yapan şirketlerin başında da Anadolu Efes geliyor.
Ham maddelerinin yarısını topraktan alıyor ve 1982’den bu yana ‘Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı’nı kurmuş bir şirket, “Tarımda gelecek, gelecekte tarım var!” mottosuyla tarımsal ekonomiye katkı sağlayarak, Ar-Ge, inovasyon ve kapasite geliştirme faaliyetleriyle sürdürülebilir tarım uygulamaları için çalışıyor. Bu kapsamda şirket, bünyesindeki ziraat mühendisleri bugüne dek tescilli 17 arpa tohumu ve 7 şerbetçi otu çeşidi geliştirdi.
Pilot illerde toprak analizleri yapacak
Tarıma ve toprağa yönelik verdiği değeri uyguladığı projeler ve gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de destekliyor. 2018 yılından bu yana Akıllı Tarım uygulamaları benimseyen şirket, bu yıl Anadolu Meraları iş birliği ile “Tarladan Şişeye Onarımı Mayalamak” programını başlattı.
Bu program ile onarıcı tarım ile tarımsal ekosistemi iklim krizine karşı daha dirençli hale getirmeyi planlıyor. Program ile onarıcı tarım ve bütüncül yönetim anlayışını tedarik zincirine entegre ederek ekolojik, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.
İş birliği, Anadolu Efes’in üreticilerini koruyarak sayılarını artırmayı, onarıcı tarıma yönelik kapasite geliştirmeyi ve çiftçilerin üretimlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, üreticilerle ve tedarikçilerle olan iletişimi güçlendirerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Bu bağlamda, ilk etapta seçilen pilot illerde toprak analizleri ve onarıcı tarım kılavuzları çıkarılacak.
Maltlık arpanın en önemli alıcısı konumunda
Yaptıkları projelerle Türkiye’nin tarımsal ve yerel ekonomisine 2024'te 1.3 milyar TL katkı verdiklerini söyleyen Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, "2024 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da geçen yıla oranla %20 artışla toplamda 421 bin dekarlık üretim alanından arpa tedarik ettik. Ülkemizde üretilen maltlık arpanın en önemli alıcısı konumundayız. Güneydoğu Anadolu'da bazı illerde 3 arpa çiftçisinden 2’sinin Anadolu Efes çiftçisi konumundayız. İklim krizi karşısında daha dirençli ve dayanıklı ekosistemler oluşturmak için yeni adımlar atmaktan ve iş birlikleri yapıyoruz” dedi.
Bu yıl çiftçilere destek paketini 3 kat artırdı
Çiftçilerle birlikte çalışmayı misyon edinen şirket, çiftçileri desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için finansal destekte de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 30 milyon TL olan ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ni bu yıl 93 milyon TL’ye çıkararak çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Şirket aynı zamanda kuraklığa daha dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması için Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlar yaparken, üniversiteler ile de iş birlikleri gerçekleştiriyor. Diğer yandan BrewFuture Açık İnovasyon programıyla yenilikçi fikirler üreten start-up’larla iş birliği yapıyor.
Sertifikalı tohum dağıtımı yüzde 22 arttı
Şirket, 2024'te çiftçilere 93 milyon TL’lik 'Çiftçi Teşvik Paketi' sundu ve tarımsal ekonomiye de 1.3 milyar TL katkı sağladı. Türkiye’de maltlık arpa tohumu üreten ilk bira şirketi olan şirket, aynı zamanda Türkiye’de en önemli alıcı konumunda bulunuyor. Yerel ekonomiye ve tarıma değer katmak amacı ile faaliyetlerini sürdüren şirket, ülkemizdeki maltlık arpa üretimini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl sertifikalı tohum dağıtımını %22 artıran şirket, Türkiye’de tarımsal faaliyetleri ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 9 bin çiftçi ve ailesine geçim kaynağı sunuyor. Şirket, bu yıl alım yaptığı il sayısını 12’den 18’e çıkardı.
“Ekosistemi dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz”
Türkiye’de onarıcı tarım ve bütüncül yönetim anlayışının yerleşmesini amaçladıklarını kaydeden Anadolu Meraları CEO’su Yasemin Kireç, “Bize göre krizlerle mücadelemizde başlangıç noktası toprak ve tarım. ‘Topraktan Şişeye Onarımı Mayalamak’ programı ile Anadolu Efes’in halihazırda yaptığı çalışmaları onarıcı tarımla derinleştirmeyi, çiftçileri ve paydaşlarıyla daha da katılımcı bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz” dedi.