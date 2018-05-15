ANTBİRLİK buğday alım fiyatını açıkladı

15 Mayıs 2018

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, dün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri toplantıda buğday alım fiyatını belirlediklerini belirtti.

Bu yıl buğdayı 1 lira 10 kuruştan alacaklarını bildiren Yavuz, "Fiyat Antalyalı çiftçiler tarafından da mutlulukla karşılandı. Buğday tüccarları da fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldı. ANTBİRLİK ilk kez geçen yıl buğday alımına başladı. Biz çiftçi kuruluşuyuz. Onların her ürününü en yüksek fiyata alıp pazarlamak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ilk buğday satışlarının ANTBİRLİK'in Serik ilçesi Çandır tesislerinde gerçekleştirildiği, Birliğin çiftçilere ürünün taşınması noktasında lojistik destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA