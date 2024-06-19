Arpa ve buğday hasadını aceleye getirmek ekonomiye zarar

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi'nde teknikerlik de yapan Saltık, Türkiye'de hasadın her yıl mayıs ayının ortalarında Adana'da hububatla başladığını, nohut, ayçiçeği ve mısırla aralık ayına kadar devam ettiğini belirtti ve ekledi:

"Hasat sırasında üründe kayıplar meydana geliyor. Çiftçiler, biçerdöverciler hasat döneminde pazarlık yaparken fiyatla beraber kayıp oranını düşük olması konusunda ısrarcı olsunlar. Çiftçi tarlasını ucuza biçtirmek için biçerdövercilerle fiyatta pazarlık yapıyor. Böylece biçerdöver sahibi kendisini kurtarmak için hızlı çalışmaya başlıyor, birim zamanda daha fazla dekar biçmeye çalışıyor. Bu da biçerdöverin içine aldığı ürünü işlemek için yeterince zaman harcamamasına neden oluyor. Makineye aşırı yükleme yapılıyor ve ürünü işlemiyor. Bu yüzden dane kayıpları artıyor. Türkiye genelinde hasatta yüzde 7 civarında dane kaybı yaşanıyor. Nakliye kayıpları da en az bu miktarda oluyor. Türkiye'de biçerdöverlerce hasat edilen ürün miktarı 45 milyon tondur. Yaklaşık 5 milyon ton kayıp yaşanıyor."

Kayıpların önüne eğitimle geçiliyor

Saltık, acele yapılan hasattan kaynaklanan dane kayıplarına karşı bazı tedbirler alındığını aktardı. Şiddetli yağış, dolu gibi etkenlerin de kayıplara yol açtığını vurgulayan Saltık, "Kayıpların önüne geçmek için eğitimler düzenleniyor. Ziraat mühendisleri ve biçerdöver operatörleri eğitimler alıyor. Çiftçilerin de biçerdöverleri kontrol etme konusunda eğitim alması gerekiyor" diye konuştu. Saltık, rekolte kaybının çiftçiye ve bu işten geçimini sağlayan herkese, dolayısıyla ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini sözlerine ekledi.