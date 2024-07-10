Aşırı sıcaklar tarlaları vurdu, meyve-sebzede fiyatlar arttı

Yaz aylarının gelmesiyle mevsim meyve ve sebzelerinde yüksek fiyatlar dikkat çekti. Bu fiyatlar da yüksek kar marjları ve üretici-tüccar farklılığı etkili olurken, bir diğer neden kuraklık. Çiftçinin beklediği yağışlar bu yıl gelmezken yaz meyve ve sebzelerinin çoğu aşırı sıcaklar nedenyile tarlada yandı

Türkiye'den Kaan Zenginli'ye konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliğinin etkisiyle bu yıl normallerin üzerinde gerçekleşen sıcakların tarımsal üretime ve tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.

Bayraktar şunları kaydetti: “Üstüne üstlük çıkan yangınlar da üretimi vurdu. Araştırmalar ülkemizde yangınların takribi yüzde 80’inin haziran-ekim döneminde çıktığını gösteriyor. Yaşanan afetler en fazla tarım sektörünü ve üreten çiftçilerimizi etkiliyor. Bir üretim sezonu emek veren çiftçilerimiz çıkan bir yangınla mahsulünü kaybediyor. Aşırı sıcaklıklar sebebiyle Adana’da kavun, karpuz, domates ve biber başta olmak üzere sebzeler yandı. Manisa’da üzüm bağları yandı. Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle daha fazla sulama yapıldı. Artan sulama ücretlerinin yanı sıra sulama sayısının artması maliyetleri daha da artırdı."

Aşırı su tüketiyor

Ziraat mühendisi Irmak Özden de bu yıl meyve ve sebze üretiminin aşırı sıcaklardan ciddi anlamda etkilendiğini belirterek “Yüksek sıcaklıklardan dolayı bitkiler kendini korumak adına aşırı su tüketiyor. Bu da bitkinin doğasını bozuyor. Strese giren ürün ya köklerinden ya da yapraklarından kurumaya başlıyor. Yüksek sıcaklık ve ultraviyole ışınlarının fazla gelmesi nedeniyle meyve ve sebzelerde yanıklar oluşuyor. Bu da ürünün kalitesini bozuyor, tarlada bozulan ürünün fiyatı düşüyor” dedi.