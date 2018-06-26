Ayçiçeğine temmuz koruması

26 Haziran 2018

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Bakanlar Kurulu, İthalat Rejimi Kararına Ek kararda değişiklik yaparak, çerezlik ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği tohumu yağı ithalatında gümrük vergisi oranlarını kademeli olarak yeniden belirledi.

Buna göre, 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.9.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) çerezlik ayçiçeği tohumunun Bosna Hersek dışındaki ülkeler için yüzde 13 olan gümrük vergisi, 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yüzde 27 olacak.

Bosna Hersek menşeli olanlar için halen yüzde 0 olan 1512.11.91.00.00 GTİP’li ayçiçeği tohumu yağı gümrük vergisi 1-31Temuz arasında yüzde 36 olarak uygulanacak.

Bu ürünün diğer ülkelerden yapılacak ithalatta yüzde 23 olan gümrük vergisi ise yine 1 Ağustos 2018’den itibaren yüzde 36 olacak.