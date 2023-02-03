Bakan Kirişci açıkladı! Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10'dayız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Su Verimliliği Seferberliği ve Suda Sıfır Kayıp" sloganıyla yola çıktıkları faaliyetlere, gençlerden destek beklediklerini bildirerek, "Tarım ve çevre sizlere emanet ve bu emaneti siz gençler aracılığıyla ileriye doğru taşımamız gerekiyor." dedi.

Kirişci, Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen "7. Dönem Tematik Kış Kampları" kapsamında, gençlere yönelik, video konferans yöntemiyle "Akıllı Tarım ve Çevre" konulu bir konuşma yaptı.

Pandemi döneminde konu daha iyi anlaşıldı

Gençlerin ülkenin geleceği ve umudu olduğuna işaret eden Kirişci, tarımın öneminin gençler tarafından iyi bilindiğini belirtti. İnsanlık var olduğundan bu yana, tarımsal üretimin önemini koruduğunun altını çizen Kirişci, pandemi döneminde de bu konunun daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

52 milyon turisti kendi ürettiklerimizle doyurduk

Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, insanlarda panik oluştuğunu ve dünyada gıda krizinin konuşulmaya başlandığını anımsatarak, "Türkiye, bunları kendi halkına asla yaşatmadı. Sadece 85 milyon vatandaşımızın doyurulması işi değil, vatandaşlarımızın yanı sıra Türkiye'yi güvenli liman olarak gören ve bize gelip sığınanlara da bu konularda tedarikçi olduk.

Yetmedi ülkemizi ziyarete gelen yine 52 milyon turisti de yine kendi ürettiklerimizle doyurmayı başardık. Dahası Türkiye, 2022 yılında tam 30 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10'dayız

Bütün bunların, üretici ve sanayicilerin ortak çabasıyla başarıldığına dikkati çeken Kirişci, şöyle devam etti:

"Tarımsal gayrisafi hasıla olarak Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10'da olduğumuzu belirtmek istiyorum. 'Evet, ülke ihraç ediyor olabilir ama ithalat da yapıyor, acaba burada biz net ihracatçı mıyız?' sorusunu da sorabilirsiniz haklı olarak.

Bu yıl dahil, 2022 de dahil, anormal girdi fiyatlarının olduğu bir dönemde, çok şükür 6,6 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası verdiğimizi, yani net ihracatçı olduğumuzu göğsümüzü gere gere ifade edebilirsiniz."