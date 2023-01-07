Bakan Kirişci: Antalya'da yanan ormanın yüzde 95'i yeniden yeşillendirildi

Bakan Kirişci Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Kirişci, üretimin başkenti olan Antalya ile gurur duyduklarını söyledi. Kumluca, Finike ve Demre'de sel felaketi yaşandığını anımsatan Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşların acısını sarmak için bölgeye gittiklerini ve çözümler ürettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kumluca, Finike ve Demre için müjdeleri olacağını anlatan Kirişci, "Mal zayiatı önemli ama can zayiatı olmadığı için teselli bulduğumuz taşkın nedeniyle Kumluca, Finike ve Demre'ye geçmiş olsun diyorum" dedi.

Antalya'nın 2021 yılının 28 Temmuz'unda Türkiye tarihinin en büyük yangınlarından birisini yaşadığını anımsatan Kirişci, "Antalya genelinde toplam 60 bin hektarlık alan yandı. Tüm Türkiye'de ise 139 bin 500 hektarlık alan yanmıştı. Yangınların yaraları sarıldı. 60 bin hektarlık alanın 35 bin 600 hektarlık kısmına tohumlar ekildi. 14 bin 400 hektarlık kısmına da fidanlar dikildi. Geri kalan 10 bin hektarlık kısmı ise kendi kendine yeniden ormanlaşması için terk edildi. Antalya'da 1,5 yılda yanan 60 bin hektarlık ormanın yüzde 95'i yeniden yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış oldu" diye konuştu.