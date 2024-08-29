Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nden tarım sulaması yapılamıyor
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nün seviyesi havaların sıcak seyretmesiyle ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi. 4 aylık içme suyu kapasitesi kalan gölde, kuraklık nedeniyle bir yarım ada ortaya çıktı. Su sıkıntısı gölden tarım sulaması yapan çiftçileri de etkiledi. Yetkililer gölden sulama yapılmasını durdurma kararı aldı.
Sıcak hava nedeniyle temmuz ayında doluluk oranı yüzde 68'e düşen Gölköy Baraj Gölü'nün seviyesi ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi. Suyun azalmasıyla gölde yarım ada oluştu.
Gölde kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Bolu Valiliği tarafından tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu, çiftçilere bilgilendirme mesajı gönderildi.
Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı. Amatör balıkçılar ise balık tuttu. Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi havadan görüntülendi.