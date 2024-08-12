Bölük: Giresun tombul fındığı üretici belgesi olanlara kilo başına bir lira fark ödenecek

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 2024 ürünü fındık alımına başladı. Alımların peşin, emanet ve vadeli sistem üzerinden sürdürüleceği aktarılan açıklamada, "Alımlarda serbest piyasada oluşan fiyatın üzerinden günlük fiyat belirlenecek. Buna ek olarak randıman farkı da üreticilere ödenecektir. Ayrıca coğrafi işaretli Giresun tombul fındığı üretici belgesi olanlara kilogram başına bir lira fark ödenecektir" ifadesine yer verildi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, fındık hasadının bahçelerde devam ettiğini anımsatarak, pazara ürün getirilmeye ileriki günlerde başlanmasını beklediklerini söyledi.