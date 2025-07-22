Bursa Büyükşehir'den çiftçiye 4 bin TL'lik mazot desteği

Nezaket ÇETİN/ Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yüzde 100 hibeyle Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirdiği 'Mazot Desteği' projesi kapsamında çiftçiler kartlarını aldı.



2 Haziran’da uygulamaya alınan yüzde 100 hibeli ‘Mazot Desteği’ projesi ile başvuru şartlarını sağlayan yaklaşık 6 bin Bursalı üreticiye, kişi başı 4 bin TL değerinde mazot kartı teslim edildi.

"Bütün maliyetler Büyükşehir tarafından karşılanıyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üreticilere sağlanan mazot desteğinin kırsal kalkınmayı büyütmek ve tarımsal üretimi güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Desteğin tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Bozbey, tarımın artık yalnızca gıda üretimi değil, doğal kaynakların korunması, kırsalda istihdamın sürdürülmesi ve toplumsal refahın dengeli bir şekilde dağıtılması açısından da stratejik bir alan haline geldiğine dikkat çekti.

Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını ve bu durumun çiftçilerin üretim kapasitesini doğrudan etkilediğini ifade eden Bozbey, “Gübre, sulama, ekipman ve özellikle mazot gibi temel girdilerde yaşanan fiyat artışları üreticilerimizi zorluyor. Bu noktada Bursalı çiftçimizi yalnız bırakmadık. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçek ihtiyaçlardan yola çıkarak yüzde 100 hibe mazot desteği sağladık” dedi.

"Plansızlık çiftçimizin gelirini düşürüyor"

Mazot desteğinin yalnızca üretimi desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda planlı tarım altyapısını güçlendirmek ve kayıtlı üretimi teşvik ederek veriye dayalı bir kırsal yönetim modeli oluşturmak adına önemli bir adım olduğunu dile getiren Bozbey, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimiz için hayata geçirdik. Bu sayede hem üretimi ölçülebilir ve izlenebilir hale getiriyor hem de desteklerin doğru planlanmasına katkı sağlıyoruz. Kim ne kadar ekim yapıyor, hangi üründen ne kadar verim alınıyor, hangi alana ne kadar destek sağlanıyor bunları net bir şekilde görebilmek üretimin gerçek tablosunu ortaya koyuyor.

Plansızlık çiftçimizin gelirini düşürüyor ve topraklarımızın verimliliğini tehdit ediyor. Doğru planlamayla çiftçimizin kazancı artar, gençler köylerinden kopmadan ektikleri topraktan geçimlerini sağlayabilir ve kırsalda yaşam devam eder. Bu nedenle mazot desteği yalnızca bugünün değil, yarının güçlü tarım altyapısının da temeli."

Başkan Bozbey’den susuzluk uyarısı

Konuşmasında su kaynaklarının korunmasının önemine de değinen Bozbey, “Susuzluk tehdidi kapımızda. Önümüzdeki dönemde sulama planlarımızı yeniden gözden geçirmek ve suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmek zorundayız. Su, günümüzde en değerli kaynaklardan biri haline geldi. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım altyapısı bırakmak istiyorsak sulamada tasarrufu şimdiden hayatımıza entegre etmeliyiz. Çünkü üretmek kadar, elimizdeki kaynakları korumak da bizim sorumluluğumuz” dedi.



