Bursalı genç çiftçilere 5.9 milyon TL hibe

09 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı uygulamaları kapsamında 104 çiftçiye 520 büyükbaş hayvan teslimatı yapılırken, 50 çiftçiye de 32’şer koyun ve 2’şer koç olmak üzere toplamda bin 700 koyun teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana sürdürülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2018 yılında Arı Sütü, Arı Üretimi, Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi, Bağcılık, Beyaz Şapkalı Mantarı Yetiştiriciliği, İpekböcekçiliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği, Bodur Kapama Meyve Bahçesi, Kivi, Örtü Altı Tesisinde Sebze Yetiştiriciliği, Süs Bitkisi Yetiştiriciliği, Yarı Bodur Kapama Meyve Bahçesi alanlarında 198 üreticiye 5.9 milyon liralık hibe desteği verilmiş oldu.

İl Müdürü Hamit Aygül, “Hayvan seçiminden dağıtımına kadar emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Güzel hayvanlarla güzel bir şekilde bu projeyi tamamlamaktayız. Damızlık hayvan fabrika gibidir. Fabrikanın temeli iyi olursa başarı da yüksek olur. İnanıyorum ki çiftçilerimiz de bu süreçte hayvanlarına iyi bakarak bu projeyi başarıyla sürdüreceklerdir. Genç Çiftçi projemiz dâhil olmak üzere ilimizde uyguladığımız diğer projelerimiz de artarak devam edecektir. Teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor; projemizin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.