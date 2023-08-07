CHP'li Ayhan Barut: Limon ve narenciyede ihracat yasağını aklınızdan bile geçirmeyin

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sorunları ve taleplerini dinlemek için üreticilerle bahçelerde buluştu. Barut, hasadın yaklaştığı limon bahçesinden seslendi.

CHP'li vekil, her şeyde olduğu gibi tarımsal üretimde de masrafların sürekli katlandığını ancak ürün fiyatlarının geçen senenin yarısı bile olmadığını ifade etti.

Barut, "İktidarı uyarıyoruz. Hasat yaklaşırken limonda ve narenciye de ihracat yasağını aklınızdan bile geçirmeyin. Üreticileri destekleyin" dedi.

'Limon piyasasında fiyat çok düşük'

Barut, şöyle devam etti: "Yaklaşık 15 gün sonra bölgemizde hasat başlayacak. Limonda hasada hazırlanan çiftçilerimiz yine dertli, yine endişeli ve yine sıkıntılılar. Çünkü geçen yıl aşırı don felaketi nedeniyle yeteri kadar ürün alıp kazanç elde edemediler, zarar ettiler. Bu yıl ise limonda hasadın başlamasına sayılı günler kala maalesef limon piyasasında fiyatların çok düşük olduğunu görüyoruz."

Girdilere yüzde 100 zam geldi

Narenciye üreticilerinin sorun ve taleplerine değinerek tarımsal üretim ve çiftçiye destek isteyen Barut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıldan bu yana, her şeyde, tarımda kullanılan tüm girdilerde, mazottan tohuma, gübreden zirai ilaca kadar her alanda yüzde 100'ün üzerinde zam geldi. Ancak limon fiyatları ise ne yazık ki geçen yılın yarısında bile değil.

Narenciye ürünleri genellikle kuzey ülkelerine ihraç ediliyor. Şu an ihraç noktalarında tıkanmalar var. Hatta buna rağmen ihracatı yasaklama gibi bir düşünce içine giren Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı maalesef üreticilerin taleplerini göz ardı ediliyor.

"İhracat ve teşviği yeterince sağlayın'

Sakın ola narenciye ürünleriyle ilgili ihracat yasağını aklınızdan bile geçirmeyin. Narenciyede hasada sayılı günler kala buradan çağrı yapıyoruz. Limonda hasat başlamak üzereyken narenciye yol yakınken, narenciye ürünlerinin ihracatını ve teşviğini yeterince sağlayın. Aksi takdirde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da limon, portakal, mandalina üreticilerimiz zarar edecektir. Geçen yılki zararla bu yılki zarar üst üste bindiğinde üretici bu çifte kamburu kaldıramaz. Limona ve narenciye ürünlerine destek istiyoruz. İhracatı açın, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kredileriyle üreticiyi destekleyin."