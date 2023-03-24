Çiftçi Kayıt Sistemi kaldırılıyor

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 4.’ncü maddesi kabul edildi. Buna göre, tarımsal destekleme ödemelerinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirleyeceği yeni kayıt sistemi esas alınacak. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, çiftçiye verilecek tarımsal destek için, Bakanlığın elindeki “Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi’nin (TÜKAS) kullanılmasını önerdi.

Bu konuda 2020 yılında yasa teklifi veren Aygun, “Yine haklı çıktım. Milletin Efendisi çiftçilerimize katkımız olduğu için mutluyum. Keşke 3 sene önce bunu kabul etseydiniz” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, TBMM Genel Kurulu’nda 4. Madde üzerine konuştu. Yeni uygulamanın gelecek yıl yürürlüğe geçecek olmasını da eleştiren Aygun, “Çiftçimizi tarımda tutun, bu yüzden de ÇKS yerine TÜKAS veri tabanını kullanın. Çünkü çiftçinin yüzde 60’ı ÇKS’ye kayıtlı. Bu çok düşük bir oran. TÜKAS ise çok geniş bir çiftçi sayısını içine alıyor. Aradığınız kayıtlar, gözünüzün önünde” diye seslendi.