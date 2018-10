Çiftçiye gübre, yem ve ilaç indirimi enflasyonu düşürür mü?

09 Ekim 2018

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR- Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ile bir çok üründe yüzde 10 indirim uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı program kapsamında tarım sektöründe de bazı ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enflasyonla Mücadele Programı'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Tarım Kredi Kooperatifleri'nin daha önce kimyevi gübrelerde yaptığı yüzde 15'e varan orandaki indirimin sıvı ve toz gübrelerde yüzde 10 olarak uygulanacağını söyledi.

Tarımda indirimli ürünler

Bakanlık olarak üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak görevleri olduğunu belirten Pakdemirli, "Türkiye'de ekonomik kriz yok, ekonomik manüplasyon var"dedi.

Pakdemirli'nin açıkladığı indirimler ise şöyle:

- Et ve Süt Kurumu 13 bin noktada kıymayı 29 liradan, kuşbaşı eti de 31 liradan satıyor. Bu proje devam edecek.

- Çaykur, 2017'den beri zam yapmadı. Bundan sonra da yapmayacak.

- Gübrede yüzde 15 indirim yapıldı. Bugünden başlamak üzere sıvı ve toz gübrelerde 35 çeşit üründe Gübretaş yüzde 10 indirim yapacak.

- Tarkim A.Ş. 30 çeşit bitki koruma ürününde yüzde 10 indirim yapacak.

- Karma hayvan yemlerinde Tarım Kredi ortaklarına yüzde 10 indirim uygulayacak. Yem sanayicileri Birliği de aynı yönde karar aldı.

- Tarım Kredi Şirketi Bereket Sigorta Tarım Kredi ortaklarının tüm sigortalarında yüzde 10 indirim uygulayacak.

- Toprak Mahsulleri Ofisi pirinç çeşitlerinde yüzde 20 ile yüzde 40 pirinç satmaya devam iediyor.

- Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yapacak.

Girdilerdeki indirimler düşük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı indirimli ürünlere bakıldığında iki grupta değerlendirmek gerekiyor. Tarımsal girdiler ve tüketim ürünleri.

Gübre, yem, ilaç gibi tarımsal girdilerde son üç ayda yüzde 50 ile yüzde 120'ye ulaşan zamlar dikkate alındığında yüzde 10 indirimin çiftçiye bir katkı sağlaması ve enflasyonu düşürmesi zor. Yüksek zamlar nedeniyle çiftçi girdi alamayacağı için üretimde düşüş olacak ve üretim azaldığı için fiyatların artması enflasyonu körükleyecektir. Tarımsal girdilerde daha yüksek oranlı indirimlere ihtiyaç var.

Tüketiciye yönelik indirimler yaygınlaştırılmalı

İndirimlerin bir de tüketici boyutu var. Tarım Kredi Kooperatifleri, Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumların sınırlı sayıda üründeki indirimden belli sayıdaki tüketiciler yararlanabilecek. Atatürk Orman Çiftliği, Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satış yerleri çok sınırlı. Her tüketici bu ürünlere ulaşamayacak. Dolayısıyla enflasyona etkisi sınırlı olacaktır. Ancak, bu indirim tüm sektöre yayılırsa enflasyonu düşürmeye yönelik etkisi olabilir.

Enerjiye zam yapılmayacak olması önemli

Hazine ve Maliye Baklanı Berat Albayrak'ın enflasyon sepetindeki ürünlere yönelik yüzde 10 indirim, doğalgaz ve elektriğe zam yapılmaması enflasyonun düşmesinde çok daha büyük etkisi olacaktır.

Neler yapılmalı?

Yapılan açıklamalar enflasyonun düşürülmesinde toplumda mutlaka bir etkisi olacaktır. Ancak, yapılması gereken üretimi artırıcı önlemlerin alınması olmalıydı. İthalat yerine üretimin desteklenmesi ile sağlanacak üretim artışı fiyatların ülke genelinde düşürülmesi sağlanabilir.