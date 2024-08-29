Depremzede arıcılar Kahramanmaraş'ta ilk hasadı yaptı

Hüseyin Bor, en kaliteli ve doğal lezzet için el değmemiş bu coğrafyayı seçtiğini belirterek, balın demlenmesi için de hasada geç başladıklarını söyledi.

Yaşanan deprem felaketinde 500 kovanını kaybetmesine rağmen arıcılığı zor şartlarda da olsa sürdüren Bor, şöyle konuştu: "40 yıldır da bu işe gönül koyduk. Arıcılığı daha iyi yerlere taşıyabilmek için bilim ve ilimin ışığında yapmak istiyoruz. Bundan 2 sene önce 500 kovanımdaki arılar depremde telef oldu. Geçen yıl da yalancı bahardan dolayı zarar gördük ama bu işe olan sevdamızdan dolayı bu 2300 metre rakımdaki bu Remik Yaylası'nda ve arıların ulaşabildiği 2600 metredeki dağda devam ediyoruz."

İnsan sağlığı açısından daha güvenilir, sağlıklı ve temiz bal üretimi için gereken tüm çabayı gösterdiklerini anlatan Bor, arıların kekik, keven, sarı kantaron, çakşır, kuşburnu ve karamuk gibi bitkiler ile beslendiğini sözlerine ekledi.