DFİF kesintisi kalktı, yumurta ihracatçısı rahatladı

Sofralık yumurta ihracatında kilogram başına alınan 1,5 dolar DFİF kesintisi kaldırıldı. Sektör, kararın rekabet avantajı sağlayacağını belirtiyor.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, uygulamanın kaldırılmasının sektöre nefes aldıracağını belirterek, “DFİF kesintisi ihracatçının maliyetlerini artırıyor, fiyat tutturmasını zorlaştırıyordu. Orta Doğu ve Asya pazarlarındaki güçlü talebe rağmen geçen yıl bu uygulama nedeniyle ihracatımız yüzde 60 gerilemişti” dedi.

Girit, söz konusu adımın Türk yumurtasının küresel pazarlardaki konumunu güçlendireceğini, Katar, BAE, Irak ve Singapur gibi pazarlarda rekabet avantajı sağlayacağını ifade etti.

“DFİF kesintisinin kalkmasıyla sektörümüz daha sürdürülebilir ve kârlı bir yapıya kavuşacak” diyen Girit, bu süreçte destek veren başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.