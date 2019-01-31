Dijital tarım üretimde yüzde 25 artış sağlayacak

31 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın, beslenme ve gıda teknolojileri üzerinden şekilleneceği yeni bir döneme doğru hızla ilerlediğini belirten Özer Matlı “Artan ve yaşlanan nüfus tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi. Katlanarak artan bu nüfusu doyurmak da gün geçtikçe zorlaşıyor, yakın gelecekte ülkelere değer katacak en önemli bilgi modern tarım teknolojilerinde gizli olacak” dedi.

Ülkelerin vatandaşlarına yeterli ve sağlıklı gıda ürünleri ulaştırabildiği ölçüde başarılı sayılacağının altını çizen Matlı; Türkiye tarımını “Yeterli gıda arzının sağlanması konusunda bölgede önemli bir rol üstlenen Türkiye, Avrupa, Afrika ve Batı Asya’nın gıda deposu olma hedefiyle ilerliyor. Tarım sektörü, bu hedef doğrultusunda zaman zaman yapısal sorunlar yaşasa da önemli bir değişim yaşayarak, çok yönlü bir karakter kazanmaya başladı. Sektör, artık ürünün paketlenmesinden tüketicilere ulaştırılmasına kadar tüm aşamalarda faaliyet gösteren ‘çağdaş tarımsal işletmeler’ şeklinde yeniden yapılanıyor. Artık klasik ve verimsiz üretim modeli bir kenara bırakılarak, verimliliği esas alan ‘modern’ tarım işletmelerine geçiliyor” sözleri ile özetledi.

Tarım sektörü ihtiyaçlarının artık çok daha karmaşık bir hale geldiğinin uyarısını yapan Matlı; Üretici, sanayici ve tüketici zincirine dikkat çekti ve entegre şekilde ortaya çıkan yeni sistemlerin, yeni beklentiler yarattığına vurgu yaptı.

Nüfus artışına da dikkat çeken Matlı 1970’den beri neredeyse dünya nüfusunun iki katına çıktığını ve bu yüzyılda 9 milyara varması beklendiğini bu nedenle 3 milyar kişinin, gıda zincirinde “normal” den daha fazla et, süt ve yumurta tükettiğini belirtti.

Dijital dönüşümün tarımı da değiştirdiğini belirten Matlı; “Artık tarlalarda son teknoloji traktörler, “drone”lar ve toprak/hava sensörleri kullanılıyor. Dijital teknolojiler çiftçilere gübreleme ve bitki koruma ürünlerini daha hassas uygulayabilme imkânı sağlıyor ve bu yönde yerli girişimlerin sayıda her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Dijital tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde yüzde 25 artış sağlanabileceğini ifade eden Matlı, bulut bağlantılı ve kameralı mini insansız hava araçlarıyla tüm çiftliği görüntüleme, dijital sensörlerle nem, sıcaklık gibi doğal ögeleri kontrol edebilme, su ve elektrik gibi kaynakların gereksiz kullanımını önleme ve su kirliliğinin azaltılması gibi uygulamaların gündemde olduğunu söyledi.