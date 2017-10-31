Diyarbakır çiftçisi yeniden 'beyaz altın'a yöneldi

31 Ekim 2017

Devletin pamuk için verdiği destek miktarının yükseltilmesi Diyarbakır'da pamuk üretiminin artmasını sağladı.

Kentte geçen yıl 282 bin dönüm olan pamuk ekim alanı, bu yıl yüzde 48 artışla 418 bin dönüme yükseldi. Aldıkları destek sayesinde gelirleri artan üreticilerin, gelecek yıl daha fazla pamuk ekimi yapması bekleniyor.

Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) Diyarbakır Şube Başkan Vekili Süleyman İskenderoğlu, pamuk fiyatlarında 2011 ve 2015 yılları arasında dünya genelinde yaşanan düşüşün Türkiye ve bölgede pamuk ekim alanlarının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin pamuk üretiminin yarısından fazlasının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirildiğine işaret eden İskenderoğlu, "Diyarbakır'da 2015 yılında 251 bin dönüm, 2016 yılında 282 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılında bu rakam 418 bin dönüme çıktı. Oransal olarak baktığımızda yüzde 48,2 artış oldu. 2018 yılında ise yüzde 30-35 arasında bir artış bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse ekim alanı yaklaşık 550 bin dönüme yükselecek." dedi.

Devlet desteği yönlendirdi

Uluslararası piyasalarda pamuk fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'de makineli tarımın yaygınlaşması ve özellikle de devlet desteklerinin artırılmasının pamuk üretiminden elde edilen geliri yükselttiğine dikkati çeken İskenderoğlu, şöyle devam etti:

"Pamuk ekim alanının yükselmesinin sebebi devletin uygulamış olduğu destekleme politikasıdır. Pamuk priminde kilogram başına yaklaşık 80 kuruş destek alıyoruz. Ayrıca mazot ve gübrede dönüm başı 40 lira destek veriliyor. Bu destekle çiftçimiz mısır ve buğdaydan pamuğa yöneldi."

İskenderoğlu, pamuk ekim alanlarındaki artışın sadece Diyarbakır'a özgü olmadığını, ülke genelinde de bir artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA