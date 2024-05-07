Diyarbakır nesli tükenmekte olan Türk semenderine yuva oldu

Diyarbakır'daki mikroklima özellikli iklimi ile nar başta olmak üzere portakal, mandalina, limon, zeytin, cennet hurması gibi birçok meyvenin yetiştiği Geçit Mahallesi'ndeki çay, meyve bahçelerini beslemenin yanı sıra mayıs ayında çiftleşme dönemindeki Anadolu'nun özel bir canlı türü olan Türk Semenderi'ne yuva oldu.

Neslin tükenme sebebi: Yaşam alanı kaybı

Yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tehdit altında olduğu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma listesine alınan Anadolu semenderi, mahalledeki berrak ve serin çay suyunu yavrulama ve yaşam alanı olarak seçti. Su kaynağında çokça görülen semenderlerin korunması için yöre halkı da hassasiyet gösteriyor.

Bu canlılar biyolojik zenginliğimiz

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Anadolu benekli semenderlerin temiz, soğuk ve doğal yapısını koruyan su kaynaklarında görülebildiğini söyledi.

Satar, semenderlerin mayıs ayında serin sularda çiftleştiklerini ve yumurtlama döneminin ardından havaların ısınmasıyla serin bölgelere çekildiklerini belirterek, "Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından takip ediliyorlar ve türü tehlike altında. Bu canlıları korumamız lazım. Burada bulunma sebepleri buraların kirletilmemiş ve yaşam alanlarının daraltılmamış olması. Bu tarz yerlere zarar verilmemesi ve suların kirletilmemesi lazım. Tarımsal atıkların buralara akıtılmaması lazım. Bu canlılar biyolojik zenginliğimiz." diye konuştu.

Ekinlere ve sebzelere zarar vermeyen bir tür

Eski Geçit Mahallesi Muhtarı Cuma Toğrul, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede özel bir inceleme yapıldığını belirtti. Mahalle sakini Ramazan Çiftçi, sarı benekli semenderin zararsız olduğunu, ekinlere ve sebzelere zarar vermediğini söyledi.