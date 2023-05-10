Doğuş Çay yıllık 50 bin ton çay üretiyor

“En Güzel Çay Doğuş Çay” sloganı ile akıllarda yer edinen marka, Doğuş markası ile şeker, salça, soğuk çay ve limonata üretimi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda cips kategorisinde Cipso, Patos ve Çerezos markaları ile faaliyet gösteriyor. Tüm markalarını kendi üretim tesislerinde üreten Doğuş Çay en önemli önceliğini kalite olarak belirtiyor. Tarım sektörü dışında 2023 yılında Afyonkarahisar’da 70 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, güneş enerjisi paneli üretimine Karakan Enerji olarak başladı. Güneş enerjisi pazarına giriş yapan şirket, tarımsal sulama aboneliği ile güneş paneli bahçeleri kurmayı hedefliyor.

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, yüzde 100 yerli sermaye ile büyüyen nadir Türk şirketlerinden biri olduklarını dile getirerek; “1985 yılında kurulan şirketimiz yatırımlarına ilk olarak dökme çay ile başladı. Rize’deki 5 üretim fabrikamızda ve Ordu’daki paketleme fabrikamızda yıllık 50 bin ton çay üretiyoruz. Lezzetini Karadeniz’den alan bu taze çaylar, yüksek teknolojiyle harmanlanıyor ve Türkiye’nin dört bir yanına doğru yola çıkıyor.

55 bin çay çiftçisi ile çalışıyor

Çay, Türkiye ekonomisinde, tarımında ve bölge insanının yaşamında çok önemli bir yere sahip. Türkiye, dünyada çay tüketiminde birinci, üretiminde beşinci sırada yer alıyor. Sudan sonra en fazla tüketilen içecek ise çaydır. Ülkemizde üretilen çayın diğer ülkelerde üretilen çaylara göre çok önemli bir üstünlüğü var. Türk çayı, tarlada kar altında kalarak yetişen tek çay. Bu haliyle hem lezzet açısından önemli bir avantaja sahip. 55 bin çay çiftçimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çay sektöründe dünyanın en modern teknolojisiyle donatılmış tesislere sahibiz. Tüketicilerimize kaliteli ürünler sunuyoruz. İşimizi aşkla yapıyoruz, gönül veriyoruz ve bunun için çok çalışıp, sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde uluslararası sertifikasyonlarla hem iç hem de dış piyasada faaliyet göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.