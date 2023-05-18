Dron teknolojisi tarımda kaybı sıfırlıyor

Tarımda üretim sürecinde kı­sa bir süre önce giren dronlar giderek yay­gınlaşıyor. İlaçlama­da kullanılan dronlar ilaç kaybını sıfırlamış durumda. 2022’de tarım dronları ile Türkiye’de 100 bin hektardan fazla tarım arazisi ilaçlandı. Ta­rımsal dron pazarının 2024 yılın­da globalde 1 milyar dolara ulaşa­cağı tahmin ediliyor. Dronlar ile günlük bin 500 dekara varan alan ilaçlanıyor. Traktörün tarlaya gi­remediği dönemlerde ve ulaşa­madığı arazilerde uygulama ya­pılabiliyor.

Fiyatlar modele göre değişiyor

DÜNYA’nın sorularını yanıtla­yan Dronmarket Tarım Tekno­lojileri Müdürü Fatih Başoğlu, “Çıkan yeni model ve markalar­la birlikte yakın gele­cekte tarımda ilaçla­malar yalnızca dron­lar ile yapılır hale gelecek” diyor. Dron maliyetlerinin diğer tarım makineleri ile kıyaslandığında çok daha makul fiyatlarda seyrettiğini kaydeden Başoğlu, batarya ile çalışan tarım dronlarının, arazide drona uygun bir jeneratör ile kullanımı duru­munda kısa sürelerde şarj ola­rak kesintisiz ilaçlama sağladı­ğına dikkat çekiyor. Başoğlu’nun değerlendirmesine göre tarım dronlarının tarımdaki en büyük avantajı birçok farklı alanda ta­sarruf sağlaması. Başoğlu, şu an aktif olarak kullanılmakta ve üre­tilmekte olan 3 adet modelden (DJI AGRAS T10-T30-T40) her birinin uzun vadede ilaçtan ta­sarruf sağladığını söylüyor. Ta­rım dronlarının fiyatları ise 20 ila 29 bin dolar arasında değişiyor.

En çok Ege Bölgesi’nde kullanılıyor

Dronlar özellikle Ege Bölge­si’nde yoğun olarak kullanılıyor. Ege Bölgesi’nde zirai dron kul­lanımında İzmir, Manisa ve Ay­dın öne çıkan iller. Ege Bölgesi’n­de dron kullanımı önceki yıllara göre yüzde 75 arttığını söyleyen Başoğlu, Ege dışında son dönem­de Trakya, İç Anadolu Güneydo­ğu Anadolu ve Karadeniz’de de dron kullanımının yaygınlaşma­ya başladığını belirtiyor. Başoğ­lu şöyle devam ediyor: “Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde talep geçmiş yıllara göre yüzde 70 arttı. Zengin bir tarım arazisi­ne sahip olan bu bölgede çiftçiler ilaçlama dönemlerinde traktör­le ilaçlamaya göre daha az mali­yetli ve çevreci olan dronları kul­lanmaya başladılar. Şanlıurfa’da üreticiler traktörle ilaçladıkları tarlalarını; maliyeti ve ilaç kulla­nımı düşük, çevreye ve hayvanla­ra zararı daha az olduğu belirtilen dronlar ile havadan ilaçlatmayı tercih etmeye başladı. İç Anadolu Bölgesi’nden örnek vermek gere­kirse Türkiye’nin toplam tarım­sal üretiminin yüzde 10’unu kar­şılayan Konya’da geniş tarım ara­zileri zirai ilaçlama dronları ile ilaçlanmaya başladı.”

Dron kullanmak için izin almak gerekiyor

Dron ile ilaçlama yapmak iste­yen her kullanıcı satın alma iş­lemi tamamlanıp SHGM üzerin­den satışı onayladıktan sonra bir de dronun ağırlığına göre sınıf­landırılan İHA 1-2 ehliyetlerin­den birine sahip olmak zorunda. T10 modeli; İHA-1, T30 ve T40 modelleri ise İHA-2 sınıfında yer alıyor. İHA-1 pilotluk eğitimi 32 saat teorik+pratik, iHA-2 pi­lotluk eğitimi ise 90 saat teorik 36 saat pratik dersten oluşuyor. İHA-2 sınıfındaki dronlarda İHA 1 sınıfından farklı olarak detaylı bir tescil süreci oluyor. İHA-2 pi­lot sertifikası ile beraber bu sınıf­taki dronun SHGM uçuş izinleri alabilmesi için kuyruk numara­sı alarak SHGM’ye kayıtlı olması gerekiyor. Bunlardan sonra dron uçuş izinleri için SHGM talimat­larını izleyerek uçuş bölgesinde izin alınması gerekiyor.