Dünya Tarım Soruyor

Emel YİĞİT

2022'yı nasıl geçirdiniz?

Patates, fasulye ve elma, ilimizde en çok üretilen ürünler. Son turfanda kirazda da ciddi üretimimiz var ve söz sahibiyiz. 2022'de patateste 750 bin ton civarı üretim var. Elmada 550 bin ton, fasulyede 75 bin ton civarı üretim oldu. Türkiye'de barbunyanın yüzde 70'i ilimizde üretiliyor. Kayıt dışıyla birlikte bu yıl 80 bin tonu geçer.

Sıkıntılarınız neler?

Tarım Bakanlığı çalışmalar yapıyor ama bir ürünün bu yıl para etmesi sonraki yıl etmemesi arz talep dengesini bozuyor. Aynı şekilde ihracatın açılıp kapanması da dengeyi bozuyor. İhracat devamlılık ister. Bu yıl patates ihracatı kısıtlandı. Siz bir yerde pazar oluşturmuşsunuz, kısıtlamadan dolayı gönderemiyorsanız ertesi yıl pazarınızı kaybetmiş olursunuz. İhracatçının yaşadığı bu sorun sonra buradaki üreticiye yansıyor. Biz ekimden pazara kadar olan süreçte devletin el olmasını talep ediyoruz. Birlikler, kooperatifler oluşturarak devamlılık sağlanmalı.

Fiyatlar nasıldı?

Fiyat anlamında sorun yaşamadık. Elmada da patates ve fasulyede de çiftçiyi tatmin edecek fiyatlara ulaşıldı. Buğdayda da güzel fiyatlar oldu. Geçen yıl doğal afet de olmadı. Hastalık da doğal afet. Mesela Akdeniz sineği çok fazla görülmedi. İki yıl önce bize gelmişti çok ciddi zarar verdi ama artık çok yok.

2023'te enflasyonun yavaşlamasını üreticinin emeğinin karşılığını almasını umut ediyoruz. Bizim üreticimiz her türlü üretmeyi düşünür. Ürettiği anda da piyasa şartlarında satarsa sevinir. Satamayınca üzülür ama yine de üretmeye devam eder.