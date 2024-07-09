Düzce tarımda atılıma geçiyor

Düzce Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ile ilde verimli topraklarının en verimli şekilde değerlendirilmesine öncülük ediyor. Hayata geçirdiği ‘Tarım Akademisi’ ile nitelikli tarım yapıp çiftçileri eğiten Düzce Belediyesi, tarımın gelişmesine ve sektörün büyümesine katkı sunuyor.

Tıbbi ve aromatik bitkiler dikiliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile Düzce Belediyesi’ne kazandırılan 121 dönüm arazide tarımsal faaliyetler çeşitleniyor.

Mergiç Mahallesi’ndeki Tarım Akademisi arazisinin 22 dönümüne mısır ekimi gerçekleştirilirken, 6 dönümde tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı. Tarım Akademisi işçileri bir yandan kekik ve biberiye fidelerini toprakla buluştururken, diğer yandan da lavanta, adaçayı ve melisa dikimi yapılacak arazi dikime hazırlanıyor.

Süs bitkisi üretim serası kuruluyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrolünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Tarım Akademisi arazisinde 24 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki 55 bin kapasiteli bitki (çelik) köklendirme serasının temeli de atıldı.

Düzce Belediyesi serada kendi çalı üretimini gerçekleştirerek, süs bitkilerinin üretimini sağlayacak. Şehrin yeşil alan ve parklarını süslemek için kullandığı bitkileri kendi serasında yetiştirecek olan Düzce Belediyesi, önemli bir tasarruf da sağlamış olacak.