Edirne’de yanlış gübreleme kök hastalıklarına yol açtı

Edirne'de, üreticilerin aşırı ve yanlış gübreleme yaptığı bazı buğday tarlalarında kök hastalıkları gözleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, saha ekiplerinin buğday ekili arazilerde yaptıkları incelemede bazı hastalıklara rastladığını belirtti.

Buğdaylarda aşırı ve bilinçsiz gübrelemeden kaynaklı kök hastalıklarının tespit edildiğini ifade eden Arabacı, üreticilere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Fazla gübreleme ile daha fazla verim elde etme düşüncesinin yanlış olduğunu dile getiren Arabacı, "Erken dönemde yapılan aşırı gübreleme bitkinizin yeşil aksamını hızla artırır bu nedenle bitkide yatmalar meydana gelir. Bu yüzden hem geç gelen soğuklar ve donlar bitkiye zarar verir hem de kurak geçen yıllarda bitkinin su ihtiyacının artacağı için kurak stresi oluşur. Burada önemli olan buğdayın ihtiyaç duyduğu dönemlerde yeteri miktarda gübreyi toprakta bulundurmaktır." ifadelerini kullandı.

Arabacı, hastalık görülen buğday tarlalarında mühendis ve teknik ekiplerin uygun gördüğü bitki besleme ve koruyucu uygulamaların alınmasını tavsiye etti.

Üretici Ali Çakman ise gereğinden fazla gübre atmanın buğdaylara zarar verebildiğini söyledi.

Hava şartları ve bitkinin büyüme hızına göre önlem alınması gerektiğini belirten Çakman, gübreleme ve ilaçlamanın bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.