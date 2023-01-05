Ege, ihracatını tarımla büyüttü

AA muhabirinin derlediği verilere göre, 2022'de Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kanalıyla yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 12'lik artışla 16,3 milyar dolardan 18,3 milyar dolara yükseldi.

Bölgenin toplam ihracatında yüzde 57'lik pay ile (10 milyar 359 milyon dolar) sanayi sektörü ilk sırada yer alırken, sektörün ihracat artışı bir önceki yıla göre yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Tarım sektörü, 6 milyar 727 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 37'lik payla ikinci sırada yer aldı. Tarım sektörü, bir önceki yıla göre yüzde 18'lik artışla ihracatını en fazla artıran sektör oldu.

Madencilik sektörü yüzde 11'lik artışla, 1 milyar 207 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Tarım sektörü ihracatının 4,2 milyar doları bitkisel ürünlerden karşılandı. Bitkisel ürünlerde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mamulleri yüzde 47'lik artışla 1 milyar 1 milyon dolar oldu. Böylelikle bu alanda ihracat ilk kez 1 milyar doları aştı.

Yaş meyve sebze ve mamulleri 1,2 milyar dolar, kuru meyve 852 milyon dolar, tütün 773 milyon dolarlık katkı sundu. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı da yüzde 80'lik yükselişle 336,4 milyon doları gördü.

Su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ihracatı yüzde 23'lük artışla 1,6 milyar dolara yükseldi. Ağaç ve orman ürünleri de 866 milyon dolar döviz getirisi sağladı.

Ege'nin organik tarım ve katma değerli ürün gücü

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, geçen yıl gıda hem de tarımsal üretimde iyi bir yıl yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin tarım ihracatının 34 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Işık, Ege'nin üretimde dünya lideri olduğu tarım ürünleri, yüksek balık üretiminin yanı sıra organik ürün ve katma değerli ürün haline gelmiş mamullerin öne çıktığını dile getirdi.

Işık, 500 milyon dolarlık organik ürün ve mamul ihracatının yüzde 75'inin Ege'den sağlandığını belirterek, Ege'nin organik üretim gücü ve katma değerli ürün kabiliyetinin tarım ihracatında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Almanya'nın organik tarım oranını artırma hedefini koyduğuna dikkati çeken Işık, Türkiye'nin de hem toprakların korunması, tarımın sürdürülebilirliği hem de sağlık açısından organik tarım oranını artırması gerektiğini vurguladı.

"Yağmur yok, karamsarlık var"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de bu yıl da tarım ihracatını artırmak için çabalayacaklarını söyledi.

Asgari ücretin yükselmesinin işçiliğin yoğun olduğu tarımda maliyeti yükselteceğini kaydeden Eskinazi, ihracatçının rekabetçi bir fiyat vermesi için döviz kurunun da önemli olduğuna işaret etti.

Tarım ihracatının artmasında iklim koşullarının da önemli olduğunu vurgulayan Eskinazi, şöyle konuştu:

"Şu anda yağmura ihtiyacımız var. Yağmur olmayınca da bir karamsarlık var. Toprağın o suya ihtiyacı var. Malum barajlarımızda ve yer altı sularımızda bir düşüş var. Rabbim yağmur verecek diye düşünüyoruz. O zaman da daha rahatlayacağız ancak havaların böyle gitmesi hiç normal değil. Hiçbir yerde kar yok. Toprağı besleyecek kara ihtiyacımız var."