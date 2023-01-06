Ege, ihracatını tarımla büyüttü

Tarım sektörü, 6 milyar 727 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 37'lik payla ikinci sırada yer aldı. Tarım sektörü, bir önceki yıla göre yüzde 18'lik artışla ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Madencilik sektörü yüzde 11'lik artışla, 1 milyar 207 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Tarım sektörü ihracatının 4,2 milyar doları bitkisel ürünlerden karşılandı. Bitkisel ürünlerde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mamulleri yüzde 47'lik artışla 1 milyar 1 milyon dolar oldu. Böylelikle bu alanda ihracat ilk kez 1 milyar doları aştı. Yaş meyve sebze ve mamulleri 1,2 milyar dolar, kuru meyve 852 milyon dolar, tütün 773 milyon dolarlık katkı sundu. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı da yüzde 80'lik yükselişle 336,4 milyon doları gördü.

Organik ürün ihracatının %75’i

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 500 milyon dolarlık organik ürün ve mamul ihracatının yüzde 75'inin Ege'den sağlandığını belirtti.