Eğriçayır balına 5 ödül birden

03 Ekim 2017

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen Eğriçayır balı, İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde farklı kategorilerde 1 altın, üç gümüş ve bir de bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Bal üreticisi Celal Çay, "Eğriçayır balı geçmişte de uluslarlarası alanda çok sayıda ödül almıştı. Son olarak İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde farklı kategorilerde 1 altın, üç gümüş ve bir de bronz olmak üzere toplam 5 madalya birden kazandık. Eğriçayır balının sürekli ödül almasında kaliteli üretim ve Toroslar'ın florasının etkisi kaçınılmaz. Bal üretimi sadece arıcıya bağlı olan bir iş değil, arı kolonisine ve arıcılığın yapıldığı bölgedeki bitki örtüsüne de bağlı." dedi.

Çay, Eğriçayır balının bir Mersin'in markası olarak bilinilirliğinin artmasından dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA