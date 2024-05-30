Farklı bitkilerin ekildiği merada beslenen kuzular kilo aldı

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çarşamba Deneme İstasyonu'ndaki 8 farklı bitkinin ekildiği 4 merada kuzuların kilogram artışları düzenlenen tarla günü etkinliği ile bölge çiftçilerine anlatıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, projeyle üreticilerin küçük alanlardan daha çok verim ve kazanç sağlamalarının hedeflendiğini belirtti.

Projenin sunduğu fırsatlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yavuz Ünal: "Artan nüfus, bu tür projelerin yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Daha fazla üretim yapmak önemli ama gıdanın sağlıklı olması, hayvanın sağlıklı bir şekilde geliştirilebilmesi, yetiştirilebilmesi dolayısıyla bu ürünün sağlıklı bir şekilde topluma arz edilebilmesi aslında geleceğimiz açısından hayati öneme sahip. Proje işte bize böyle bir fırsat sunuyor" dedi.

"Yılda 1 milyon 240 bin ton kaba yeme ihtiyaç var"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise Samsun'da 250 bin adet küçükbaş varlığının bulunduğuna işaret ederek, "Yılda 1 milyon 240 bin ton kaba yeme ihtiyacımız var. Samsun'da 162 bin dekardan yaklaşık 73 bin dekarını ıslah ettik, çalışmalar devam ediyor. Buradaki çalışmalar içinde önemli nokta bu karışımların küçükbaşta canlı ağırlığa ne kadar etkili olacak, çalışma bitince bakacağız. Araştırmalar sonucunda küçükbaş ağırlıklı olan yerlerde 6’lı karışıma kadar çıkıyoruz. O karışımlar içerisinde buradaki karışımlara da yer verebiliriz." ifadesini kullandı.

Kuzuların günlük kilo artışı 95-118 gram arasında

Merayı tamamen kendilerinin oluşturduğunu, 4 farklı merada belirli oranlarda Gelemen üçgülü, çayır üçgülü, ak üçgül, gazal boynuzu, domuz ayrığı, çok yıllık çim, sinir otu ve hindiba bitkilerini ektiklerini anlatan Prof. Dr. Ayan, şöyle devam etti:

"Araştırma sonucunda hayvanların bağırsaklarındaki helmint parazitlerin sayıları azalmış durumda. Projenin ilk yılında kuzularda kilogram artışı günlük 95 gram olmuştur. Bu bitkiler çok yıllık bitkiler olduğu için bitkilerin performanslarını birinci yılı çok fazla gösteremiyorlar. 95 gram ile 118 gram birinci yıl, bu yıl şu ana kadar daha denememiz bitmedi ama 200 ila 220 gram günlük canlı ağırlık kazancı kuzularda olduğunu gözlemledik. Projenin son yılında sonuçlarını yazacağız" dedi.