Fındık hasadı için Orta ve Doğu Karadeniz'de geri sayım başladı

Eyyüp Ergan, fındıktaki verim ve kaliteyi artıracak diğer işlemlerin tamamlandığını, bundan sonra fındığı toplamaya yönelik çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Bölgede havanın fındık için uygun koşullarda geçtiğine işaret eden Ergan, "Fındık dallarına yağmurun da güneşin de faydası var. Çok orantılı hava şartları yaşadık fındık için. İnşallah önümüzdeki zamanlarda fındık toplandığında bunların faydası gözle görülecektir" diye konuştu ve üreticilere hayırlı bir sezon diledi.

Fındığı erken toplamak randımana zarar

Fındığın yerden toplanmasının önemine işaret eden Ergan, "Yıllardır söylüyoruz, 'Fındık dökülsün, öyle toplayalım' diye. Fındığı erken toplamak randımana zarar veriyor. Yani 50 randıman gelecek fındık erken toplandığında 48 randıman gelebiliyor. Bu da yüzde 2'lik bir fark demektir. Onun için üreticilerimize müsait olan yerlerde, döküldükten sonra fındığı yerden toplamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Gübreleme, budama, kireçleme ve ilaçlama çalışmaları sürüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin yeni sezon öncesi gübreleme, dal budama, kireçleme, ilaçlama gibi çalışmalar yaptığını bildirdi. Hasada kısa bir zaman kaldığını anımsatan Soydan, "Üreticilerimiz şu anda bahçelerinde dip temizleme yani yabancı otları temizleme sürecine girdiler. Fındık toplamadan önce bu bahçelerin tamamıyla temiz olması gerekir. Fındık yere düştüğü zaman bütün fındıkların görülebilmesi lazım. Bu anlamda da üreticilerimiz bu çalışmalarını yapacaklar" ifadelerini kullandı.