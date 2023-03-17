Fındık ihracatında yeni hedef Hindistan

KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Proje Desteği kapsamında 13-15 Mart tarihleri arasında Hindistan'da organizasyon gerçekleştirildi.

Uluslararası Gıda ve Ağırlama Fuarı (AAHAR 2023) ile eşzamanlı gerçekleştirilen organizasyona iştirak eden 8 firmanın temsilcileri, başkent Yeni Delhi'de Hintli alıcılarla ikili görüşmeler yaptı.

Hindistan'ın en önemli gıda fuarı AAHAR'a, KFMİB ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinden katılım sağlanarak, Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Dünyanın en büyük kuruyemiş pazarlarından biri konumundaki Hindistan, yıllık yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kaju, 1 milyar dolarlık badem ve 200 milyon dolarlık Antep fıstığı ithalatı yapıyor. Fındık ithalatı ise söz konusu rakip ürünlere göre çok düşük düzeyde, sadece 3,8 milyon dolar karşılığında 600 ton. Buna rağmen yaklaşık 300 milyonu üst gelir grubunun oluşturduğu kalabalık nüfusu ve kuruyemiş tüketim alışkanlığı göz önünde bulundurulduğunda Hindistan'ı her daim fındık için önemli potansiyel barındıran bir pazar olarak değerlendiriyoruz."

Sabır, Hindistan'da fındık tüketiminin artırılması için özellikle fındığın besin değeri ve sağlığa yararına dikkati çekecek tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.