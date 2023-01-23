Fındık yeni pazar bulmak için 15 ülkede tanıtılacak
Türk fındığı, Giresun Ticaret Borsasınca hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde hedef pazarlar arasındaki 15 ülkede tanıtılacak.
Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Türkiye’nin dünyanın en önemli fındık üreticisi ve ihracatçısı olduğunu söyledi.
Ülkenin bu konumunun korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bölük, borsa olarak bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Bölük, hazırladıkları proje ile fındığın en az satıldığı, satılma potansiyeli olan ülkeleri tespit ederek tanıtım yapmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, “Çin, önemli bir pazar ve her geçen yıl ihracat miktarı artıyor. Hindistan da nüfusu bakımından ciddi bir pazar. Amerika, İngiltere, Meksika, Fransa, Avustralya, Brezilya, daha da ihracatımızın artabileceği Rusya gibi ülkelerdeki fındık ve çikolata sanayi firmalarıyla irtibata geçeceğiz. Buralarda fındığı anlatacak, tanıtacağız” dedi.