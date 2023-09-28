Fındıkta 2 milyar doların üzerinde ihracat geliri hedefleniyor

Gürsoy, 2023-2024 fındık ihraç sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan firmaların birçok ülkeye ürün gönderdiğini ifade etti.

Geçen sezon 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar karşılığında 298 bin 557 ton fındık satıldığı anımsatan Gürsoy, bu sezon miktarda az da olsa düşüş, döviz girdisinde ise yükselme beklediklerini dile getirdi.

Gürsoy, 31 Ağustos 2024'te tamamlanacak sezonun güzel başladığını, geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç edilmesinin beklendiğini aktardı.

Yeni sezonun ilk ayının tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Gürsoy, "Bu sezon fındık rekoltesi, geçen sezona göre düşük kaldı. Ama elimizde 2022 yılından kalan devretmiş mahsul var. Bunu da dikkate aldığımızda ihracatımız ilk ayda hızlı başladı. İlk iki haftayı dikkate alırsak, KFMİB verilerine göre 18 bin ton ihracat yapıldı. Geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 10'luk artış var." diye konuştu.

Gürsoy, Türkiye'de fındık fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ihracat pazarında az da olsa bir tedirginlik yaşandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak fındık üreten diğer ülkelerde de başka sorunlar var. Gürcistan'da ürünün kalitesi bozuk. Azerbaycan'da rekolte düşük. İtalya'da ise iklimden kaynaklanan problemler var. Türk fındığının bu sezon kalitesi oldukça iyi. Diğer ülkelerin durumuna bakıldığında Türk fındık ihracatı ile ilgili çok karamsar bir tablo görmüyoruz. İlk hedefimiz sezon sonu itibarıyla 280 bin ton fındık ihraç etmek. Diğer ülkelerdeki fındık fiyatları artarsa bizim ihracatımız geçen sezonunun rakamlarını yakalayabilir. Çok kötümser olmamak lazım. Şu andaki ilk hedefimiz 280 bin ton fındık ihracatı yapabilmek. İnşallah bu rakamı geçeriz, tek beklentimiz bu yönde. Ama 280 bin ton ihracat rahatlıkla olur. Bu sezon sonunda 2 milyar doların üzerinde fındık ihracatından kazanç bekliyoruz."

120 ülkede Türk fındığı tüketiliyor

Türk fındığının kalite imajının bozulmaması gerektiğini belirten Gürsoy, bunun için de başta zararlılara karşı mücadele edilmesi, aynı zamanda çürük hasarlarının minimuma indirilmesi gerektiğini anlattı.

Gürsoy, Türk fındığının tüm dünyada marka olduğuna dikkati çekerek, "Bugün çok iyi miktarlarda ihracat yapabiliyorsak kalitemizin ve imajımızın iyi olmasındandır. Aynı şekilde işletmelerimiz son derece modern altyapıya sahip." dedi.

Alternatif pazarlar içinde yer alan Çin ve Japonya'ya yapılan ihracatta az da olsa düşüş olduğunun altını çizen Gürsoy, sezonda buralara yapılan ihracatın yeniden artabileceğini kaydetti.

Gürsoy, Türkiye'nin her yıl Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, Amerika, Hindistan ve Avusturalya'nın da aralarında bulunduğu ortalama 120 ülkeye fındık ihraç ettiğini anımsatarak, "Bu ülkeleri artırmak bizim elimizde. Alıcı üç şey bekliyor. Birincisi istikrarlı fiyat, ikincisi arzda istikrar, üçüncüsü ise kalite. Dolayısıyla uzun vadede bunları temin edebilirsek Türkiye'den 350 bin ton ihracat yapılabilir. Ülkemiz bu potansiyel ve kapasiteye sahip." ifadelerini kullandı.