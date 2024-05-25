Gaziantep, Antep fıstığı yetiştiriciliğine öncülük edecek

Türkmenistan'da farklı bakanlıklarda görev yapan üst düzey yöneticilerden oluşan heyet, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Antep fıstığı yetiştiriciliği ve dünyadaki fıstık üretimindeki gelişmeler hakkında bilgi verilen heyet, fıstık bahçelerini ve örnek çalışmaları inceledi.

"Antep fıstığı üreticiliği konusunda iki ülke işbirliği yapacak"

Enstitü Müdürü Ahmet Şahan, Türkmenistan'da önemli Antep fıstığı üretimi potansiyelinin bulunduğunu söyledi. Türkmenistan'ın ormanlarında yüksek oranda yabani fıstık ağaçlarının bulunduğunu ifade eden Şahan, "Türkmenistan'ın iklimi Antep fıstığı yetiştiriciliği için uygun. Türkmenistan yabani ağaçları aşılayarak bahçelerde Antep fıstığı üretmek istiyor." dedi.

İki ülke arasında Antep fıstığı üreticiliği konusunda işbirliği yapacaklarına işaret eden Şahan, şunları kaydetti: "Dünyada 3 fıstık enstütüsü var. Bunlardan bir tanesi ülkemizde, Gaziantep'te. Antep fıstığı ekimi, bahçe kurulumu, yabancı ağaçların aşılanması konuları hakkında heyet bilgilendirildi. Heyet Antep fıstığı üretimi açısından oldukça istekli. Antep fıstığı ülkemizde olduğu gibi dünyada da oldukça değerli bir ürün. Antep fıstığı üretenler ülkelerine ciddi ekonomik imkanlar sağlamakta. İki ülke arasındaki protokolle Türkmenistan'ın Antep fıstığı üretimine etkin bir şekilde katılacağız."