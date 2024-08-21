Gaziantep'teki fıstık üreticilerine destek

"Maliyetler düşüyor ve ücretsiz yapılan desteklerle çiftçimizin kâr marjını arttırıyoruz. Fıstığın hak ettiği değere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu mantıkla çalışmamızı tamamladık. Aylardır fıstık üreticimizle beraber sahada çalıştık. Onlar ne istiyorsa kararları aldık. Dün itibariyle boz kavlak fıstığı almaya başladık. Yüksek bir memnuniyetin olduğunu görüyoruz" diyen Fatma Şahin, üreticilerin, lisanslı depo yöntemiyle de ürünlerini koruyabileceklerini belirtti.

Stopaj yok; nakliye ve laboratuvar desteği var

Tarım Kredi Kooperatifi ile beraber çalıştıklarını anlatan Şahin, "Bu modelde stopaj yok, nakliye ve laboratuvar desteği var. Gelen her ürün analize tabii tutuluyor, randıman ortalamaları alınıyor. Bunların hepsi göz önünde tutularak fıstığın kalitesine göre fiyat belirleniyor. Çiftçimiz onay verdiğinde alınıyor, çuvallanıyor ve depolanıyor. Burada, yıl boyunca altının bankada durması gibi, çiftçimiz ihtiyacı olduğunda istediği zaman istediği şekilde malını alabiliyor. Bu sistem, fıstıkta şu anda yaşanan sorunları çözmek için büyük bir ilaç oldu" dedi.