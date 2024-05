“Gençlerimiz için teşvik paketi açıklanmalı”

Takip Et

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) aldığı bir kararla her yıl 14 Mayıs’ı “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kabul edildiğini anımsatan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçilerin alın terini toprakla yoğurarak sofralara sundukları sayısız nimetlerle en büyük saygınlığı ve övgüyü hak eden insanlar olduğunu ifade etti.

“Bu toprakların milli kahramanları desteklenmeli”

Çiftçiliğin ne kadar zor olsa da çiftçilerin kendi muhasebesini yapmak yerine üretimi sürdürmek için gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur, bayram seyran demeden fedakârlık yapan insanlar olduğunu söyleyen Çelik, aynı zamanda üretim yapmasını engelleyen maddi manevi tabiat şartları gibi bütün zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen, 85 milyonun refahı ve gıda güvenliği için cefa çeken milli kahramanlara gerekli desteğin verilmesi çağrısını yaptı.

Tarımda çalışan çiftçilerin yaş ortalamasının yüksek olmasının önemli bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Çelik, kırsalda yaş ortalamasının giderek yükseldiğinden söz etti. Bu sebeple özellikle gençleri çiftçiliğe yönlendirecek teşvik ve destek paketleriyle birlikte yeni projelere ihtiyaç olduğunu belirten Çelik, aksi halde gelecekte bu konuda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınacağını ifade etti.

“Çoban sorunun çözümü için gençler acilen çobanlık mesleğine yönlendirilmeli”

Nihat Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde çiftçilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önerilerin ve taleplerin dile getirilmesinin daha anlamlı olacağını belirtti. 14 Mayıs’ın dünyada çiftçiler için belirlenmiş sembolik bir gün olduğunu söyleyen Çelik, bu günün, yılın 365 günü çalışıp çabalayıp üreten çiftçilerin sadece bir gün için hatırlanacağı ve geçiştirileceği bir gün olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca çiftçilerin sorunlarından bihaber bazı kesimlerin çiftçiler günü olması sebebiyle domates biber fiyatlarını gündeme getirdikleri bir gün de olmadığını belirten Çelik, “Dolayısıyla nasırlı elleri öpülesi çiftçilerimizin her zaman her an hatırlanması ve sorunlarının gündemden düşürülmeden çözüm noktasında gayret gösterilmesi ülkemiz tarımı ve insanlarının hayrına olacaktır” diye konuştu.

Diğer yandan küçükbaş hayvancılıkta büyük sorun haline gelen çoban sorununun da mutlaka çözülmesi gerektiğini belirten Çelik, “Bu konuda da gençlerimizi çobanlık mesleğine yönlendirmek suretiyle hayvancılığın sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerin milli gelirden aldığı pay artırılmalı”

Dünyada ve Türkiye’de çiftçilerin öneminin daha fazla anlaşılır olduğuna vurgu yapan Nihat Çelik, dünyadaki nüfus artışına karşılık daralan tarım alanları nedeniyle üretimin azalmasının, son yıllarda yaşanan krizlerin ve halen devam eden savaşların tarımı, ülkeler için daha da önemli hale getirdiğinden söz etti.

Son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelerin, Türkiye’de de çiftçiliğin önemi konusunda bir farkındalık oluşturduğunu söyleyen Çelik, “Ülkemizde çiftçilerimiz başta olmak üzere kırsalda yaşayanlar, kentlerde yaşayanların aldığı kişi başına düşen milli gelirin sadece üçte birini alıyor. Üretimin artırılması için çiftçilerimizin milli gelirden aldığı payın artırılması ve tarımsal desteklerin kanunda öngörüldüğü şekilde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1’ine çıkarılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Tarım ve çiftçi emeklilik prim gün sayısı düşürülmeli”

2024 yılı için açıklanan asgari ücrete bağlı artış gösteren Tarım BAĞ-KUR primlerinin çiftçileri zor duruma düşürdüğünü söyleyen Nihat Çelik, prim tutarlarının yüzde 14’ünün yetiştiriciler tarafından ödenmesi, kalan yüzde 20,5’una karşılık gelen kısmının da devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Tarım ve çiftçi BAĞ-KUR’unda emeklilik prim gün sayısının sigortalı işçilerde olduğu gibi 7 bin 200 güne düşürülmesi gerektiğini ifade eden Çelik, “Çalışma Bakanlığı tarafından olumlu adımlar atılmakla birlikte en kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.