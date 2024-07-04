Gezmiş: Fındık fiyatları hasat sezonundan önce açıklansın!
CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, dünyada fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayarak Türkiye'ye 2 milyar doların üzerinde girdi sağlayan fındık üreticisinin emeğinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. "Doğu Karadeniz halkının ana geçim kaynağı olan fındık bizim baş tacımızdır" diyen Gezmiş, fındık fiyatlarının hasat sezonu başlamadan açıklanmasını istedi.
TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık fiyatının geciktirilmeden ve hasat sezonu başlamadan en geç 20 Temmuz'da açıklanmasını talep etti. Gezmiş, uzun bir emek sürecinin ardından fındık üreticisinin ağustos ayında hasadını toplamak üzere kolları sıvayacağını söyledi.
Üreticiler maliyetleri karşılamakta zorlanıyor
Dünyanın en kaliteli fındığının üretilmesine rağmen maliyetlerin karşılanamaması sebebiyle üreticinin sıkıntı yaşadığını dile getiren Gezmiş, "Bölgemizdeki fındık arazisi dik ve engebelidir, üreticilerimiz zor koşullarda çalışmaktadır. Bahçelerin bakımı zor olduğu gibi gübre, ilaç, budama gibi maliyetler ile toplatılması masraf gerektiren işlerdir. Dolayısıyla yoğun ve zorlu bir üretim sürecinin yanı sıra her geçen gün artan girdi maliyetlerinin altında ezilen üretici çaresiz kalmamalı" ifadelerini kullandı.
Bölgede bazı dikim alanlarının ekonomik ömrünü doldurmak üzere olduğunu ifade eden Gezmiş, fındık bahçelerinin acilen yenilenmesini, bunun da devlet desteğiyle yapılması gerektiğini belirtti.