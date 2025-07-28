Giresun'da fındık işçilerine verilecek yevmiye miktarı belli oldu

Giresun Valililiği tarafından yapılan açıklamaya göre, fındık hasadı döneminde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretler Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda belirlendi.

Yapılan açıklamada toplantıda tarım işçilerine ödenecek günlük ücretin 866 lira 85 kuruş olarak belirlendiği belirtilirken yemeğin işçiye ait olması durumunda bu rakamın bin lira olarak uygulanacağı açıklandı. Ayrıca, çuvalcı ücretinin yemeğin işverene ait olması durumunda bin 100 lira, aşçı günlüklerinin ise bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Muhtarlıklar denetimleri artıracak

Açıklamada, patoz ücretinin de saatlik 4 bin 750 lira olarak tespit edildiği belirtilirken "Patoz sahiplerine fındığın kırılmasını önleyici tedbirleri alma zorunluluğu getirildi. Fazla fındık kıran patozların çalıştırılmaması, yol kenarında curuf bırakılmaması ve bu konuda belediyeler ile köy muhtarlıklarının denetimleri artırması kararlaştırıldı" denildi.