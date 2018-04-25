Güney Kore'nin şişe kültürü ile mantar üretimi 5 kat artırılacak

25 Nisan 2018

BARIŞ SEDEF

YALOVA - Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Türkiye'de mantar çeşitliliğini ve üretim miktarını artırmak için 'Egzotik Mantar Üretiminde Şişe Kültürü Teknolojisinin Transferi ve Mantar Üretimi Mükemmeliyet Merkezi' başlıklı proje hazırladı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile faaliyete geçen ve toplam yatırım bedeli 1 milyon 250 bin lira olan projenin mantar üreticileri için bir model olduğunu anlatan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, amaçlarının yeni mantar türlerinin yetiştirilmesi olduğunu söyledi. Boz, "Beyaz şapkalı mantar dışında istiridye ve çaşır mantarı gibi özel türlerin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Projenin üreticiler yönünde yaygınlaşması ile ülkemizdeki mantar üretiminin 5 kat artacağını öngörüyoruz. Bu rakam ekonomik katma değer olarak ülkemize ve tarım sektörüne katkı yapacak. Proje ile ilgili pilot tesisleri kurduk" dedi.

Şişe kültürü teknolojisi ile verim artıyor, maliyet düşüyor

Proje kapsamında Çin, Güney Kore, Japonya gibi Uzak doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ve bu ülkelerin mantar üretimini hızlı bir şekilde artıran şişe kültürü teknolojisinin Güney Kore'den transfer edildiğini anlatan Boz, "Proje kapsamında kullanılacak ekipmanlar Güney Kore'den ithal edildi. Enstitü olarak mantar yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelerde yapılması adına Güney Kore'den destek alıyoruz" dedi.

Şişe kültürü teknolojisi ile üretim otomatik yapılabildiğini ifade eden Boz, "Böylece işçilik maliyetlerini minimum seviyelere indirebiliyor ve daha verimli üretim yapabiliyorsunuz. Yani kârlı bir üretim modeli. Ayrıca bu teknoloji ile Uzak Doğu'da yetiştirilen kayın, enoki, kulacık, reishi, aslan yelesi, gibi birçok mantar türünün üretimi yapılabilir" diye konuştu. Boz, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu, bu kapsamda mantar üretimine de belli standartlar getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İlk defa 'sıvı misel' üretimi uygulamaya geçecek

Mantar tohumunun büyük bölümünün ithal edildiğine işaret eden Boz, proje kapsamında sıvı misel (mantar tohumu) üretiminin de uygulamaya geçeceğini bildirdi. Sıvı misele yönelik üretim maliyetlerinin geleneksel üretime göre daha düşük olduğunu anlatan Boz, "Sıvı misel üretim maliyetinin daha düşük olması ve daha erken sürede misel sarması nedeniyle geleneksel metotlara göre daha karlı bir teknik. Mantar üretiminde örnek teşkil edecek bu tesisin ülkemizdeki mantar üreticilerine ışık tutacağını düşünüyorum. Sonraki aşamada projenin üreticiler arasında yaygınlaştırılması da planlanıyor " dedi.

Aronya üzümünde üretim yaygınlaştırılıyor

İlk hasadı 2017'de Yalova'da yapılan, antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak anılan ve kanserli hücreleri yok etme kapasitesine sahip aronya üzümünde geçen yıl üretim ve geliştirme çalışmalarının yapıldığını ve söz konusu fizibilite çalışmalarının olumlu yönde sonuçlandığını kaydeden Yılmaz Boz, "İkinci aşamada ise ürünü yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yalova başta olmak üzere Tokat, Malatya ve Edirne'de çalışmalarımız devam ediyor. Aronya meyve türüne yönelik yeni plantasyonlar hızla kuruluyor. Ürünün Türkiye genelinde daha fazla yaygınlık kazanmasını umuyoruz" dedi.