Güneydoğu'dan 1.3 milyar dolarlık gıda ihracatı

21 Eylül 2017

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, sektördeki gelişmeler ve ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

151 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Altunkaya, "Türkiye'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektöründe en fazla ihracat Güneydoğu'dan yapılıyor. Bölgemizin sektördeki ihracatı geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyar 313 milyon 778 bin dolarken bu yılın aynı döneminde yüzde 1,7 artarak 1 milyar 335 milyon 569 bin dolara ulaştı." dedi.

Altunkaya, 17 kalem ürün ihraç ettiklerini ifade ederek, bunların içerisinde buğday ununun en fazla dış satım yapılan ürün olduğunu kaydetti. 8 ayda 361 milyon 987 bin dolarlık un ihracatı yaptıklarını anlatan Altunkaya, 222 milyon 651 bin dolarlık bitkisel yağ, 201 milyon 335 bin dolarlık makarna, 137 milyon 147 bin dolarlık da bisküvi-pasta ihracatı yapıldığı bilgisini verdi.

İhracatta ilk sırada Irak var

İhracatın büyük bir kısmını Ortadoğu ülkelerine yaptıklarını belirten Altunkaya, buraya 1 milyar 10 milyon 311 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Altunkaya, Afrika ülkelerine ise 242 milyon 713 bin dolar ihracat yaptıklarını bildirdi.

En çok ihracatın yapıldığı ülkenin 806 milyon 768 bin dolarla Irak olduğunu ifade eden Altunkaya, 106 milyon 270 bin dolarlık ihracatı da Suriye'ye yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA